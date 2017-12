Ganadonan entusiasma cu nan premio di AHATA’s Excellence Award

Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) a organisa nan “AHATA’s Excellence Award” anual, di cual miembronan di AHATA a competi den 5 categoria. E anochi aki tabata yena di suspenso ya cu cada categoria tabatin un variedad di nominado y tur kier a bay cu e titulo maximo. E aña aki p’e AHATA’s Excellence Award tabatin 35 nominado, kendenan durante henter e aña di un manera of otro a sobresali den nan trabou. De Palm Tours tabata e sponsor exclusivo pa organisa e “AHATA’s Excellence Award”.

Pa por a scoge kendenan tabata e nominadonan, miembronan di AHATA mester a sigui diferente paso pa nomina un empleado pa categoria. E anochi aki tur nominado hunto cu nan invitado a yega e ballroom di Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino y tabata ricibi p’e comision di bon bini di AHATA. Nan a ricibi un cocktail di bon bini cu tabata un champagne y despues tabata pasa p’e foyer, unda cu tur hende a ricibi snacknan y a haya e oportunidad pa combersa cu otro prome cu e evento a cuminsa y saca potret na e backdrop di AHATA. Aki tabata haci entrevista cu cada nominado, kendenan a indica di tabata contento cu e oportunidad ricibi.

Na momento cu e portanan di e ballroom a habri, tur nominado a bay sinta na nan luga asigna. Cada nominado di mesun compania tabata sinta na e mesun mesa hunto cu nan invitado y coleganan di trabou. Prome cu e evento a inicia e maestronan di ceremonia Paula y Octavio a duna tur hende bon bini y a menciona e categorianan cu tin p’e anochi aki, a gradici presencia di nominado y invitadonan, Directiva di AHATA, sponsor exclusivo De Palm Tours.

E anochi a continua cu un cena, unda tur hende tabata entusiasma pa haya sa kendenan a gana den cada categoria. A toca e himno di nacional y asina aki CEO di AHATA, Jim Hepple, a inicia e anochi aki unda el a gradici Minister di Turismo Danguillaume “Dangui” Oduber pa su presencia, tambe e sponsor exclusivo De Palm Tours y a duna pabien na tur nominado. “Tur nominado lo ricibi un pin di recuerdo di nan excelente servicio”, el a expresa.

E maestronan di ceremonia a cuminsa nombra cada categoria y e nombernan, unda tur hende por a mira e potretnan di e nominadonan. Na momento di a saca e ganado di cada categoria, tabata pasa un potret di e nominado. Ganadonan di e categorianan ta como lo siguiente “Employee of the Year” den persona di Harold Rasmijn – Restaurant Captain na Chophouse di Manchebo Beach Resort & Spa; “Supervisor of the Year” a bay pa Adriaan Albertsz – Engineering Supervisor di Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & Casino; “Manager of the Year” den persona di Aldrick Farro – Facilities Manager di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino; “Young Tourism Professional of the Year” a resulta den persona di Javier Sint Jago – Energy Manager di Divi & Tamarijn Aruba Beach Resort; “Lifetime Achievement Award” a bay pa Hubert Kip – Pit Boss di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino.

AHATA’s Educational Fund a ser crea pa asina apoya studiantenan di Univerisdad di Aruba FHTMS y E.P.I Horeca. Tom Calame, Chairman di AHATA su Hunta Directiva a haci entrega di 2 cheque, di cual a bin door di recauda fondo di e benta di ticketnan y donacion ofreci door di Caribbean Mercantile Bank na e educational fund. A entrega cheque di AWG. 10.000,- respectivamente na Universidad di Aruba, Facultad di Hospitality & Tourism y EPI HORECA. Na final di e anochi, tur hende a disfruta di N’Fuzion. AHATA ta gradici nan sponsor exclusivo De Palm Tours pa por a haci e AHATA’s Excellence Award posibel.