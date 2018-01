Ganado di campaña Bashi Bonus ya ta conoci

Lotto a cuminsa cu e campaña di Bashi Bonus riba 1 di December y e la termina riba 31 di december. Awe a saca e number di e ganado absoluto durante e sorteo di merdia di Lotto. E weganan participante tawata Mini Mega, Mega Plus y Lotto 5. Ticketnan mester tawatin 2 combinacion di number riba un solo ticket y ticketnan no-ganado so por a participa. Manera semper, mester a scirbi nomber, fam, adres y number di telefon riba cada ticket y deposita esakinan cerca un rebendedo.

E nomber ganado ta: R.C. Croes – Kas Ariba 3B

Palabranan di pabien ta bay na e ganado di e campaña Bashi Bonus di Afl. 10.000,- Pasa na Oficina principal di Lotto na Paardenbaaistraat 10, cu un ID valido y number di cuenta bancario pa buska bo premio.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, 1OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.