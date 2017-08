Game On lo ta un evento special pa famia

E fin di siman aki Feria Social Aruba lo tene un evento cu yama Game On. Ray-Anne Hernandez, presidente di Centro di Bario Tanki Leendert ta splica mas di e un proyecto cu ta wordo organisa pa Cede Aruba, cual ta Feria Social, Bario Edition.

E proyecto aki ta caminda cu diferente centronan di bario ta haya e oportunidad pa haci un proyecto social chikito y cada centro di bario por bin cu un idea, pa cual nan por haya e proyecto aki, cu ayudo di Cede Aruba. Loke cu Centro di Bario Tanki Leendert a scoge pe, ta un tipo di Game Event, caminda cu no solamente Console Game, sino tambe board Games, unda cu famianan por bin hunto, pa asina tene un dia of un anochi social entre famia y amigonan.

A scoge pa esaki y Cede Aruba a scoge e proyecto como un di e 10 proyectonan di Feria Social.

Segun Sra. Hernandez, [arti di e idea di e proyecto aki ta pa haci’e mas cu un biaha pa aña. Pesey a logra haya algun material tambe cu ta duna e oportunidad pa sigui haci e actividad aki.

Hernandez a splica cu e evento aki ta uno social. E evento lo tuma luga diadomingo, unda cu lo bay tin weganan di mesa, weganan di veld y weganan di console. Famia y gruponan por bin hunto pa nan hunga e diferente weganan. Pa e centro, ta un evento mas tanto social, pa hende bin hunto y intercambia cu otro, den un otro setting cu no ta manera solamente na cas, nan so tras di un television of tras di un computer. Ta un parti pa hendenan socialisa un tiki mas cu otro, vooral den un mundo moderno caminda cu tur hende ta un tiki riba nan mes.

Awo kier toch laga e hendenan tambe drenta bek den e centronan di bari pa tin union tanto den bario como den famia. Sra. Hernandez a splica cu pa loke ta Centro di Bario Tanki Leendert, nan a scoge pa e proyecto aki, door cu den nan concepto ta atrae hubentud y ta algo cu famianan por haci hunto tambe. Esey pa nan ta primordial, pasobra e motivacion di un centro di bario mester ta tambe, cu nan tin e parti social cu hendenan por uni cu otro. Esey ta e motibo di tin un Centro di bario. E momento eynan a scoge pa e proyecto y Cede Aruba a mira tambe cu ta un proyecto cu ta bal la pena y a dicidi di sostene pa e banda ey.

Sr. Trimon a elabora un tiki riba e evento riba su mes. Esaki lo ta bay ta riba dia 27 di Augustus, manera indica. Importante ta pa notifica cu hendenan por bin na grupo of individual. Pa cada grupo di 4 persona, ta bay cobra 5 florin. E luga di e evento lo ta na Centro di Bario Tanki Leendert mes. E orario lo ta pa 12’or di merdia pa 8’or di anochi. Lo bay tin 10 wega di mesa. Ta bay tin domino, ganzenbord, mens erger je niet y tambe ta bay tin dos wega di sala, cu ta encera basketball y futbol y tambe ta bay tin weganan di console, cu ta entre otro Playstation 4, WII y Nintendo Switch. Tambe ta bay tin un otro wega, cu ta Hersengymnastiek, unda cu tur hende lo bay wordo envolvi den e proyecto aki. Tambe nos hendenan grandi por join esaki y socialisa un tiki mas, pa no solamente keda cu nan yiu un banda. En principio a concentra mas riba e hobennan,. Segun Sr. Trimon, esaki ta door cu nan ta mas indica pa e proyectonan aki. Nan ta esunnan cu mas tin cu siña pa ta mas social. Ta papiando aki for di edad basta hoben manera 10 aña. E ta pa tin un ambiente social, pa nos mucha y hobennan, como tambe esnan mas grandi, pa involucra nan mes cu otro. Pa duna bida na un centro di bario, cu ta algo primordial. E ta e centro, e curason di cada bario. Nos hobennan, nos muchanan y nos grandinan, mester yega mas na esaki y uni mas cu otro y tambe ta bon pa sa cu e proyectonan aki ta pa encurasha cierto hobennan di ta un voluntario di curason.

E minuutnan ta na wega di mesa, depende con largo nan dura. Riba sala, ta bay tin cambionan di por ehempel futbol normal, ta cambia di veld te ora cu un wega por caba, Sr. Trimon a finalisa bisando.