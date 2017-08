Gabinete Rutte II: E gabinete cu mas tempo a goberna desde Guerra Mundial II

DEN HAAG, Hulanda- Gabinete Rutte II ta e gabinete cu mas a goberna desde Guerra Mundial II. E record di Lubbers III a wordo kibra awe. E coalicion VVD y PvdA tin 1749 dia gobernando.

E di tres gabinete di Ruud Lubbers (CDA y PvdA) cu a goberna for di 1989 te cu 1994, a keda cortico pa un dia. E siguiente gabinete (Kok I), a tuma 111 dia pa forma un gobierno. Esun actual ta bezig pa 158 dia caba.

Gabinete Rutte II tabata tin como meta pa sinta e cuater añanan completo. Esey no a sosode mas desde e gabinete Biña (VVD, PvdA y D66) for di 1994 te 1998 bou di guia di premier Wim Kok di PvdA.

Ademas, mester agrega cu e gobernantenan tabata haya cu un pais stabiel tabata di importancia pa saca e pais di e crisis economico.

Premier Rutte a bisa cu esaki ta un bon señal, pero cu esaki ta danki na e tempo largo cu ta tumando pa yega na un formacion di gobierno.

Fuente: https://nos.nl/