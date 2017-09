Gabinete Eman no a cumpli cu e palabracion haci cu CAFT y Gobierno di Reino

Cu Gabinete Mike Eman a ruina e pais aki financieramente y cu nan no sa mas con pa sali for di e pesadiya aki, ta ser confirma door di Banco Central den e publicacion cu a sali dia 4 di September ultimo, esta e “Annual Statistical Digest 2016”. Den e publicacion aki ta ser presenta tur e cifranan oficial di nos finansa publico, entre otro tambe di e deficit financiero pa loke ta aña 2016.

Incumplimento cu e norma di -2.0%

Nos tur por corda ainda con riba dia 27 di augustus 2015 nos autonomia financiero a ser traiciona door di partido AVP y cu nos finansa publico desde e fecha ey ta bao di vigilancia continuo di e Comision di Supervision CAFT. Asina Gabinete Eman y AVP a acorda cu CAFT cu e deficit financiero – cu desde 2010 a ser marca pa sumanan gigantesco y un record di mas di 443 miyon florin na aña 2012! – den forma obligatorio lo mester ser reduci gradualmente y cu na aña 2016 esaki lo mester yega na e norma di -2.0%. Pa e politiconan di AVP esaki ta un gran “logro” y constantemente cu hopi orguyo nan tabata comenta riba e -2.0% aki. Sinembargo awor cu e cifranan di finansa publico a bira conoci pa pueblo ta resulta segun e Annual Statistical Digest 2016 cu e deficit financiero pa 2016 NO ta -2.0%, pero esaki a yega na un cifra mas halto, esta -3.7%. Pues casi dobbel di e norma cu nan mes a premira y tabata gaba cu ne tur dia.

Cifranan no ta gaña

Den e tabel adhunto compila for di e cifranan di Banco Central un y tur por mira pa nan mes cu Gabinete Eman – despues di a tuma un gran cantidad di medida riba lomba di pueblo y a haya exoneracion pa pago di 61 miyon florin na SVB – a cera aña 2016 toch cu un deficit di -177.3 miyon florin. Y si compara e cifra aki cu 2009 (Gabinete Oduber) cu tabata -163.1 miyon florin, te ainda Gabinete Eman no a logra baha e deficit financiero na e nivel responsabel cu gobierno di MEP a laga atras na 2009.

Pues, por conclui cu un biaha mas Gabinete Eman no a cumpli cu e palabracion cu nan a haci cu CAFT y Hulanda pa logra un finansa publico balansa. Anto ainda nan kier tira santo den wowo di pueblo cu e deficit na 2017 lo bay ta -0.5%.

Finalmente, partido MEP ta tene su curason pa loke ta bay ta e deficit financiero di 2017, mirando con den e furia di campaña electoral aki, partido AVP ta sigui cu nan politica di “après nous le déluge”. Pues sigui gasta bay ya cu despues di nos, e pais lo por wel di sigui zink numa, basta nos keda na poder.