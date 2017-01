Gabinete di Aruba kier a aclaria y corigi algun punto di e articulo di Fuente

Gabinete di Aruba a tuma nota di un articulo di e plataforma Fuente tocante e seguro medico pa studiantenan Arubiano cu un Arubalening. Un bon iniciativa di Fuente a scirbi un articulo dunando splicacion riba e pro y contras di Insure to Study. Tambe pa duna splicacion kico ta e diferencia entre e seguro basico cu ta obligatorio pa residentenan Hulandes y e seguro internacional cu ta conta pa studiante Arubiano.

Den e articulo a bin dilanti pakico e aseguro aki ta necesario. Tur studiante cu ta bin studia cu un Arubalening ta firma un contract den cual ta stipula cu Gabinete di Aruba ta zorg pa un seguro medico pa nan. Esaki ta algo cu e studiante a firma pe y ta pa protecion di e studiante!

Un punto cu semper ta keda bin den discusion tocante seguro medico, ta e zorgtoeslag. E metodo di zorgtoeslag ta uno cu na momento cu bo aplica pe, bo ta ricibi e zorgtoeslag, pero ta despues di un aña Belastingdienst ta stipula si berdaderamente bo ta tin derecho pa haya zorgtoeslag. Belastingdienst ta controla si e persona tabata traha/ stage na Hulanda y si a paga belasting ariba e entrada cu e ta ricibi. Na momento cu Belastingdienst stipula cu bo no tin derecho riba e zorgtoeslag, bo lo mester paga esaki bek. Gabinete di Aruba den pasado a haya diferente caso di studiante cu a haya nan mes den problemanan financiero pa motibo di e zorgtoeslag, debi cu nan mester a paga esaki bek. Pa es motibo ey Gabinete di Aruba ta bisa tur studiante cu no ta traha of stage y ta ricibi un entrada pa cual e mester paga belasting ariba dje, pa NO pidi zorgtoeslag. Si un studiante dicidi di tuma e zorgtoeslag toch, esaki ta core pa su mesun risico!

Un otro punto cu a ser treci dilanti den e articulo di Fuente, ta e confusion tocante articulo 20 di e “Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden volksverzekeringen 1999”. E ley aki ta stipula cu personanan cu ta na Hulanda solamente pa nan estudio y cu ta procedente di Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Saba y Sint Eustatius, ta ser exclui di e seguro basico. E ley aki por wordo mira como uno discriminatorio pa Arubianonan, siendo cu nan tin nacionalidad Hulandes. Pa con incomprendibel esaki por ta, e ta keda un ley Hulandes di cual mester respeta.



Pa loke ta trata e diferente kehonan tocante e restitucion di e costo medico, lo siguiente. Desde un principio Gabinete di Aruba den combersacion cu Insure to Study y basa riba kehonan di studiantenan, a traha duro pa drecha e sistema den cual un studiante ta hay’e confronta cu e situacion cu e mester “schietvoor” e costonan di dokter of botica. E kehonan cu Gabinete di Aruba a ricibi directamente, a ser resolvi. No ta exclui cu ainda tin studiante cu lo por ta haya su mes confronta cu e lo mester schiet voor cierto facturanan, mescos cu por pasa cu tur seguro y cu e seguro anteriormente. Si esaki ta e caso, Gabinete di Aruba ta pidi pa tuma contacto inmediatamente cu Insure to Study pa nan drecha esaki. Ta door di avisa esaki, nos por sigui mehora e servicio. Si ta asina, cu por ehempel dentistanan ta manda un factura via Famed pa e studiante, esaki ta un procedura normal pa tur aseguradonan na Hulanda. Na momento cu ricibi e factura, e studiante mester mand’e pa Insure to Study pa nan paga e factura aki, pues no mester schiet voor.

Tocante e accesibilidad telefonicamente di Insure to Study manera discribi den e articulo, ta berdad cu pafo di oranan di oficina Insure to Study no ta alcansabel via nan number di telefon regular, pero riba e carnet di seguro tin un number di alarma cu e studiante por yama cu ta 24 ora pa dia y shete dia den siman na disposicion di e asegurado.

Finalmente mester bisa cu e seguro ta cubri unicamente casonan medico. Un operacion cosmetico cu no tin di haber cu salud, no ta cay bou di e seguro di Insure to Study. Aparte di e cubrimento medico, e seguro via Insure to Study ta cubri: aansprakelijkheids-, repatriërings-, reis- y inboedelverzekering. Tur studiante por haya informacion di e dekking di e seguro, den e polis voorwaarden.

Gabinete di Aruba ta keda enfatisa, cu na tur momento e studiante por contact e Gabinete den caso di duda of pa pregunta.