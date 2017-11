Funstacle Masters X-tra fun un exito total pa di 6 biaha

Diadomingo ultimo nos a completa e di 6 edicion di Funstacle Masters na Fisherman’s Hut destina pa un bon causa. Nos por mira bek y bisa cu e tabata atrobe un evento exitoso, danki na tur nos sponsor nan, participantenan y un tremendo team.

Na nomber di Funstacle Masters, 2EPIC events y Urataka Center, nos kier a comparti na un manera apropia, e reto cu nos a confronta diasabra, un dia prome cu e evento, particularmente splica loke a sosode den e area di Saliña Malmok unda cu e parti di lodo, “Mud Adventure” tabata plania.

Na prome luga, nos kier enfatisa cu nos di Funstcale Masters tabata tin permiso na ordo y valido pa asina pone y/o construi e obstaculonan den e area di Fisherman’s Hut y tambe Salinja Malmok.

Funstacle Masters ta un organisacion cu ta consisti di entrepreneur/young professionals nan dinamico cu na niun momento ta y lo promove vandalismo, ni tampoco actividadnan cu ta afecta nos medio ambiente.

Lamentablemente, nos evento a wordo poni den un skina scur riba medianan social na momento cu nos tabata den salinja preparando diasabra ultimo henter dia y diadomingo, sin cu ningun persona a bin acerca y /o consulta cu nos dicon y pakico nos ta den salinja. Por medio di e acusacionnan riba medianan social esaki, a crea un confusion innecesario entre nos sponsornan y tur participante.

Diadomingo mei ora prome cu nos evento mester a start, nos a ricibi e ordo di cuerpo policial pa cancela e parti di obstaculo den Salinja, y sinta na mesa siguiente dia Dialuna pa resolve e polemica of nan ta cancela e permiso.

No a keda nos nada otro cu acepta e “power play” aki y como tal 8 obstaculo di lodo a keda cancela inmediatamente.

No tabata tin tempo pa ahusta nos plan mirando e horario y lamentablemente nos mester a start e edicion aki sin e zona di lodo.

Dialuna 13 di November nos a sinta cu DOW unda cu nos a discuti e parti di Salinja. E permiso a wordo aproba pa di 3 biaha consecutivo pa e mesun event , lugar y obstaculonan. (2013,2014 y 2017)

Nos a wordo informa cu pa motibo di un falta di comunicacion entre departamentonan di Gobierno, nos tabata tin mester di un aprobacion adicional for di DOW y DIP pa coba den Salinja caminda cu na niun momento nos a wordo informa di esaki desde e prome edicion di “Mud Adventure” na 2013.

Manera custumber Funstacle Masters ta laga tur cos atras manera a hayanan den Salinja y como tal e anja aki nos a pidi coperacion di DOW pa ta presente y supervisa ora di tapa e buraconan bek.

Esaki sigur tabata un reto pero nos a sa si surpase y nos lo sigui padilanti. “ We Totally mastered the Social Media Obstacle” . Nos ta sumamente contento y satisfecho cu un otro evento exitoso cu mas di 1000 participante y nos ta super entusiasma pa e sigiente edicionan na Aruba, Boneiro y Curacao.

“Funstacle Masters, Either you master the Fun or the Obstacles!”