Fundraising di Fundacion Tene mi Man y Cana Cumi

Fundacion Tene Mi Man y Cana Cumi ta gradici e pueblo di Aruba cu a sostene nan den nan lucha. Mama di Jaynahlianne ta expresa e siguiente palabranan:

Mi curason di mama ta yena di gratitud

Gradicido na cada uno cu ta haciendo e dia aki uno posibel

Danki pa lucha hunto cu nos

Mi ta bisa lucha paso e 4 aña nan aki no tabata dia nan facil, tawata tin momento nan bon, momento nan duro pero nos ta gradici Dios cu tur momento di scuridad e tabata sa di pone e luz briya pa nos y cu cada uno di e momento nan aki E tawata sa di pone nos como su mayornan den un schaal di balans di bida cu ta E so ta dispone di dje aceptando e momento nan menos bon y disfruta di e momento nan chikito pero bunita cu tawata bin despues di esunan menos bon cu cambio nan grandi den nos popchi.

Nunca mi a bisa cu e ta facil pero pa ami como mama pa mi yiu nunca imposibel y pesey mi ta gradici cada un cu a kere y ta kere y lo sigi kere den mi yiu muhe y ta brinde e oportunidad aki, danki di lo mas profundo di mi curason.

No lubida cu bo ta keda cordialmente invita pa bin pasa e dia aki hunto cu nos mañan, dia 29 di April cuminsando for di 10 or di mainta y lo bay te cu 10 or di anochi, na Do It Center Shaba. Nos ta conta cu bo (so) presencia.