Fundadora di HopeAruba – E Movemento ta splica su vision

Pa algun simannan caba por a tuma nota riba rednan social un movemento cu ta hiba e nomber, HopeAruba. Uno, cu a genera hopi expectativa den nos comunidad. Ta trata di un plataforma civico pa trece cambio riba nos isla, cubriendo areanan di prosperidad manera, e area relacional, fisico, mental/emotional, spiritual y financiero.

E plataforma no ta un partido politico sino un movemento cu su enfoke ta uno di colaboracion pa crea sinergia civico.

Dialuna anochi su Fundadora, Sra. Lisette M. Malmberg a bay “LIVE” via nan pagina di Facebook y aki a comparti su vision y motibo tras di e movemento.

“No ta solamente cada 4 aña ora di eleccion nos mester laga nos bos resona, e mester resona tur dia den cada area unda nos ta. Si nos crea un plataforma caminda hendenan ta sinti nan mes sigur cu nan por participa, duna nan ideanan caminda nan strategianan ta bon bini, mi ta kere cu nos por crea algo diferente. Semper den historia di mundo ora cambionan social impactante a tuma luga, tabatin un grupo di hende cu a bini hunto y a bisa; ‘nos por trece e cambio cu nos ta desea di mira’”

“Nos pais a prospera den hopi sentido, pero desafortunadamente, tin mas retonan social, divisionnan, divorcio, muchanan cu ta bayendo scol y cu ta drumi anochi cu hamber. Nos debenan nacional, nos debenan personal, tur e cosnan aki ta hoga nos potencial, nos bos. Sin cu nos ripara, nos nacion ta bayendo den un rumbo. Esaki ta e rumbo cu ta bay hiba nos na prosperidad? Nos tur tin un bos, nos tur lo biba cu e resultadonan di nos accion of inaccion. Pesey un plataforma civico.”

Ta trata di un grupo di hende comun y corriente cu a bini hunto y a dicidi di actua como ciudadanonan. Ciudadanonan cu no tin un cargo politico. Entre nan, tin doñonan di negoshi, economista, docter, lidernan di hogar. “Nos a bini hunto y a realiza cu prosperidad berdadero ta mas cu material, cu prosperidad pleno ta caracteriza den 5 area: Relacional, Fisico, Emocional/Mental, Spiritual y Financiero. Den e 5 areanan aki nos lo desaroya iniciativanan den un plataforma colaborativo . E logronan lo wordo midi den cinco area di exito: Individual, Famia, Comunidad, Nacion y Balornan.”

“Awe, nos tin cu lanta den un diferente plataforma. Nos no por sigui haci e mesun cosnan cu semper nos a haci. Nos cada un mester tuma nos responsabilidad,” Sra. Malmberg a bisa.

E palabra HOPE cu ta un acronimo di e palabranan Honor, Oportunidad, Productividad y Excelencia. Honor – con nos ta trata otro; Oportunidad – con nos ta mira y trata cu nos retonan; Productividad – con nos ta contrubui na nos bienestar comun; Excelencia – con nos ta haci loke nos haci.

Parti di e vision di HopeAruba cu ya a bira un realidad ta e Centro di Rehabilitacion -Cas Speransa Nobo cu recientemente a habri su portanan na Alto Vista. E iniciativa aki ta un prome fruta di e plataforma colaborativo di HopeAruba Movemento.

E Movemento ta wordo carga dor di dos pilar importante – Pilar 1: negoshinan y empresanan social, kende nan ganashi ta bay pa sostene proyectonan social y Pilar 2: HopeAruba Fundacion Restauracion – e organisacion atravez di cual proyectonan social por wordo realiza den un forma colaborativo cu partnernan local y internacional, manera e caso cu Cas Speransa Nobo.

Personan interesa pa colabora riba e plataforma aki por tuma contacto cu HopeAruba atravez di nan Facebook – HopeAruba Movement. Of na tel: 5949052.

Por sintonisa Sra. Lisette M. Malmberg comparti su vision y motibo tras di e movemento dialuna awor dia 17 di Juli pa 9:10 di anochi na Tele Aruba, e lo ripiti tambe diadomingo dia 23 di Juli pa 9:30 di anochi.