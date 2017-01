Fundacion WeConnect cu charla titula: Conecta bek cu cas

Con ambicion di studiantenan Caribense y profesionalnan hoben na Hulanda por acopla miho cu e mercado laboral riba e islanan? Pa asina dunadonan di trabou por probecha di e brainsnan cu a bay studia na Hulanda y cu ya pa un tempo caba no tur ta regresa. Esaki ta un pregunta cu ya t’ey pa basta tempo.

P’esey Fundacion WeConnect ta organisa dia 4 di Februari un meet-up gratis na PBLQ na Den Haag cu e meta pa alinea oferta y demanda. Durante e reunion Connecting back home dunadonan di trabou lo presenta nan mes cu vacatura y posibilidad pa core stage.

Organisacion non – profit WeConnect kier ofrece un plataforma pa crea un red, intercambio di informacion y haya inspiracion. “Tin asina tanto studiante talentoso cu kier traha pa e mercado laboral local. Desafortunadamente nan tin poco bista di loke e posibilidadnan ta actualmente na Aruba, Corsou of na un di e otro islanan.” Ta palabranan di Tanja Fraai, director general di WeConnect. E fundacion ta organisa hopi actividad pa studiantenan Caribense na Hulanda, semper for di un perspectiva educativo.

Diferente sector

Dunadonan di trabou (gobierno y comercio) ta dispuesto pa presenta nan mes durante di e meet – up. Nan lo t’ey en bibo of pa medio di un clip promocional. Hasta empresa di biahe TUI, socio de primera den iniciativanan pa recluta hobennan Antiano tanto durante como despues di nan estudio localmente, lo rifa un pasashi entre e studiantenan cu lo ta presente durante di e reunion. Ademas di e sectornan di turismo y di aviacion lo tin representantenan di entre otro: servicionan legal, servicionan financiero, di educacion, di salud, administracion publico, ingenieria y sectornan di awa y energia. Ministernan Plenipotenciario di e tres paisnan tambe lo ta presente.

Desaroyo di talento

Ministerio di Relacionnan Interno y Relacionnan den Reino (BZK), y Minister di Educacion, Cultura y Ciencia ta apoya e reunion. Ministerio di BZK lo duna un splicacion di su Programa di Desaroyo di Talento na Boneiro: un programa caminda desaroyo di habilidad y sistema di red pa hobennan profesional ta fundamental. Servicio di Implementacion di Enseñansa (DUO) di ministerio di OCK tambe lo ta presente pa informa (ex)studiantenan di e

oportunidadnan pa loke ta trata e pagamento bek di nan prestamo di studiante ora nan regresa Caribe.

Rapport

Lo presenta tambe rapport‘We are deeply rooted’, un estudio realisa pa oficina di consulta y educador PBLQ, den cual a encuesta mas cu 400 studiante Caribense na Hulanda y 70 dunado di trabou na e islanan. E estudio ta recomenda pa trece oferta y demanda hunto di manera exitoso. Por inscribi pa e meet- up te cu 30 di januari na Fundacion WeConnect.