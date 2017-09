Fundacion TurtugAruba ta lamenta con ta matando turtuganan

Kehonan a drenta cu na e dam di Rooi Afo hendenan a haya restonan di turtuga e casca y tambe parti di su halanan. Polis a presenta na e sitio ora cu e fundacion turtugAruba a raporta esaki na autoridad. E fundacion ta lamenta con hendenan ta matando e bestianan aki y bende e restonan den dam y bay cushina e carni pa come. Ultimo dianan aki ta por lo menos 4 turtuga nan casca a haya kita laga atras na partinan di Aruba. E fundacion kier pa tur hende corta cu no solamente mata turtuga ta ilegal pero ora bo bende y of cumpre ta castigabel.

Imagen cortesia di : Fundacion TurtugAruba