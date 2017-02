Fundacion Rancho lo start sali e luna aki cu varios evento

Na Februari Fundacion Rancho lo start sali cu hopi actividad. Nan tin un trabao conhunto cu ta cuminsando cu ArtFama y esey pa dia 7 di Februari nan lo tin nan exposicion na Centro di Actividad Rancho, segun Clifford Rosa, presidente di e Fundacion.

Fundacion Rancho tey pa haci trabao en conhunto cu tur organisacion, tur departamento, contal cu e ta pa un mehoracion di e bario di Rancho. Tur locual cu ta posibel nan ta ehecut’e.

Tambe nan kier a accentua loke nan ta haciendo ultimo añanan, ta riba 16 di Februari, cu tin di haber cu di dos Guera Mundial caminda cu nan tin den nan poder un propeller di SS Oranjestad y rond di e tema ey ta sigui desaroya. Entre algun dia lo mira movecion tambe di e propeller aki, caminda cu e ta bay haya un luga strategico pa asina ey por wordo exponi y tambe treci cu su informacion dilanti pa publico.

Pa dia 16 lo para un rato y reflexiona riba tur loke a sosode den e di dos Guera Mundial aki na Aruba y sigur, e parti maritimo.

Tambe a anuncia cu como fundacion ta parti di Aruba Doet pa e di cinco biaha caba. E aña aki tin e boluntarionan cu a traha un otro proyecto pa Aruba doet y lo resalta, mirando cu no ta solamente un luga lo bay atende cun’e. Lo bay atende cu e area di e hanchinan. Esta e proyecto di addopt an alley, pero banda di e forno di calki cu lo bay haya su atencion pa Aruba Doet, sin laga afo, na Centro di Actividad Rancho mes, mirando cu a drenta na Centro di Actividad for di October 2016 y e ta un monumento, e ta un luga strategico, pero e mester di atencion. E atencion cu e tin mester ta atencion pa boluntarionan por yega y asina ey duna un man tambe pa mehora e facilidad. Ta papia di drechamento di coriente, poniendo luz, drechamento di diferente cos chikito cu lo mester di atencion y pa mehoracion pa asina ey por sigui duna actividad na e centro y e charlanan cu ta pone anochi pa asina ey tambe tin suficiente coriente y asina ey por sigui eherce e trabao cu ta bin ta haciendo.