Fundacion Rancho cumpliendo su di shete aña di existencia

Fundacion Rancho, cu a lanta 7 aña pasa, ta trahando caba pa tin un kalender pa tin diferente proyectonan cu mester ser haci segun Sr. Clifford Rosa a splica durante e conferencia di prensa.

Por bisa cu for di Januari a tuma luga e prome reunion, caminda cu ta coordina y ta purba di hinca un kalender di actividad den otro pa 2017. Esaki no tabata facil, ya cu ta purba na mantene na dos kalender, uno nacional, cu dianan nacional di Aruba y uno di UNESCO. Pa Fundacion Rancho tabata un placer pa finalisa 2016 cu e intencion ey y habri 2016 cu e parti ey di e kalender di UNESCO.

Sr. Rosa ta sigui splica, cu sigur e ta un sosten pa UNESCO Aruba cu tin mas organisacion pa tene cuenta cu tur loke ta pasa rond mundo, pa e comunidad, pa tur hende sa e pasonan necesario cu mester tuma pa tin un Aruba mas sostenibel pa futuro.

Presidente di Fundacion Rancho y miembronan di directiva, ta sigui bisa cu e aña aki ta diferente, ya cu Fundacion Rancho ta drentando su di 7 aña di existencia. Pa es motibo aki, e aña aki e Fundacion ta bin cu un calendario extenso. No lo pone tur actividad, pero poco poco lo bay ta poniendo actividad.

Sr. Rosa a mustra e parti di e shirtnan cu Fundacion Rancho a saca, ya cu e ta hopi importante. AUnke cu e bario conoce e miembronan di e Fundacion, hopi biaha toch e boluntarionan no tin algo cu por identifica nan. P’esey mes ta bin cu e tshirtnan cu ta duna insigna di e Fundacion, y den lomba tin skirbi boluntario. Fundacion Rancho ta consisti, tanto directiva como demas miembronan ta consisti di boluntario.

Na aña 2009 Fundacion Rancho a sali for di Museo Arkeologico y na 2010 a oficialisa e Fundacion. Algo hopi importante, ta e logo di e Fundacion ta e forno di calki, cu desde Januari ta cuminsa na pone enfasis no riba e logo so, pero riba e forno di calki riba su mes, ya cu e ta yegando su di 125 aña caba. Esey sigur ta algo unico, paso practicamente e ta un monumento industrial protegi. E ta unico den Caribe y mas aleu, unico na mundo.

E ta algo hopi importante pa e desaroyo di e fundacion, pero tambe di e bario, ya cu e ta un icono di e bario y asina sigui traha riba cosnan positivo di e bario di Rancho. Asina Sr. Clifford Rosa, di Fundacion Rancho a expresa.