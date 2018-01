Fundacion Lotto pa Deporte a honra rebendedonan di Lotto

“Nos ta contento, e esfuersonan di mercadeo, di benta y e confiansa di pueblo den Lotto ta sigui crece”, asina Sr. Di-Stefano Wernet, Director di Stichting Fundacion Lotto pa Deporte a sigura. E ta consciente si cu e crecemento ey lo no tabata posibel sin sosten di e rebendedonan.

Fundacion Lotto pa Deporte, paralelo na e benta cu a aumenta, a inverti mas den deporte aña pasa. Tambe pa motibo cu a renegocia e acuerdo cu Canadian Bank Note, a haci cu Lotto a haya no menos di 2 miyon florin adicional. E suma ey a bay completo na proyectonan y eventonan deportivo. Un di e proyectonan mas grandi tabata renobacion completo di e piscina olimpico na Savaneta, cu porcierto a inicia e siman aki.

E acuerdo nobo firma na Januari 2017, pa cambia e structura di comision (fee) cu ta bay na e compania Canadian Bank Note cu ta opera e loteria na Aruba, ta bay cuminsa duna su frutonan. Bisando esaki, Fundacion Lotto pa Deporte lo haya extra cen na momento di calcula reparticion di entrada di Lotto.

“Nos no por lubida e rebendedonan, pasobra sin nan empuhe, nan compromiso pa bende mas y nan confiansa den nos fundacion, cu nos no por a logra e crecemento aki”, asina e Director di e fundacion a splica.

Ta bon pa enfatisa cu Lotto di Aruba a conoce un benta di mas cu 41 miyon florin na aña 2013. A nota un aumento barbaro na 2014 alcansando mas di 49 miyon florin. Na aña 2015 e benta a cay un poco na 48 miyon, a cay na 2016 na 47 miyon, pero a bons bek duro na 2017 ora cu a alcansa e suma di Afl. 50.478.681,= na benta total, cu ta representa un crecemento di 6.6% compara cu e aña anterior.

“Nos a tuma nota cu mas Lotto mercadea, mas nos inverti den deporte, mas confiansa e pueblo ta haya den e loteria nacional y mas nan ta cumpra. Tene cuenta cu mas e benta ta, mas nos ta ta inverti den nos organisacionnan deportivo”, di acuerdo cu Di-Stefano Wernet.

Durante e dianan aki ta bishitando cada un di e mas di 180 rebendedonan di Lotto di Aruba, situa tur rond di nos isla. Cu un regalo special pa nan, ta mustra nan aprecio pa nan sosten. Lotto anualmente ta paga mas o menos 5 miyon florin na comision na rebendedonan, pues ta mira den cada un di nan un bon partner di negoshi. Bisando e suma cu ta bay na rebendedonan, no por keda sin menciona e hecho cu e benta di Lotto ta crea cuponan di trabou. Mas e benta subi, mas hende ta haya trabou na cada un di e oficinanan di number.

Separa di e mas di 110 miyon florin paga na premio e ultimo 5 añanan, Lotto ta paga comision na rebendedonan y sin lubida BBO na Servicio di Impuesto. Tur esaki ta afecta nos economia den forma positivo. Fundacion Lotto pa Deporte ta orguyoso cu, hunto cu e compania operado CBNA di Aruba, ta emplea casi 30 trahado, di cual tur ta Arubiano. Di e forma aki e fundacion ta aporta grandemente na nos economia y ta sostene nos hendenan.

“Pues pa e exito aki e ta mas cu djis nos fundacion. E ta e operado, e ta e trahadonan di Lotto, e ta e rebendedonan y mas cu tur….e ta e cumpradonan di nos diferente weganan. Hopi danki”, Di-Stefano Wernet a termina bisando.