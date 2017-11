Fundacion Hende Muhe den Dificultad a tene marcha silencioso

Diabierna Fundacion Hende Muhe den Dificultad a tene un marcha silencioso, caminda cu nan a entrega cu un manifiesto na parlamento.

Diabierna, 25 di November, 2017, Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad ta haci entrega di un manifesto cu ta contene e deseo di esunnan cu ya tabata victima di violencia domestico y cu ta mita di nos poblacion femenino, cu ta core riesgo di bira victima den nan bida.

Realidad amargo ta, cu mundialmente un den tres dama lo bira victima di violencia domestico durante su bida. Aceptando, cu un di shete hende homber lo bira victima di violencia domestico den su bida. Aceptando cu otro victimanan di violencia domestico ta nos muchanan, como tambe nos grandinan. Aceptando cu pa nos, e pueblo Arubano, violencia no por ta parti di nos cultura, norma y balornan, si nos kier bira un comunidad sostenibel. Aceptando cu e costo di violencia domestico, ta mas grandi cu ta imagina. Aceptando cu mundialemnte, un rebaho di 10% violencia domestico, ta scapa comercio 30% di gastonan medico. Exigiendo pa parlamento, pa pusha pa ratifica e Convencio di Istanbul, pa nan haya nan derechonan reforsa. E ratificacion di e Convenio di Istanbul, lo exigi di nos gobierno, proteccion di e victima di violencia domestico, prevencion di violencia domestico y detencion di esun responsabel di comete violencia domestico. Realisando cu no por lubida, esun cu ta comete violencia domestico, den e proceso di persecusion. Realisando cu un abusador, no ta nace abusador,pero ta bira uno. Realisando cu un forma cu por yuda esun responsabel pa violencia domestico, ta pa oblige pa participa na un trayecto di recuperacion. Realisando cu ratificando e Convenio di Istanbul, lo exigi un shelter pa cada 10 mil habitante. Realisando cu nos muchanan ta e victimanan silencioso, di violencia domestico y nan mester por gosa di mas proteccion y cu awe, November 25 un criatura inocente ta bira victima na mannan di esunnan cu mester protehe. Realisando cu leynan no ta proteha victima di violencia domestico y cu mas atencion mester wordo duna nan esaki. Realisando cu cooperacion entre departamentonan gubernamental y NGO’s ta di vital importancia, manera cu ta ser demostra pa tur miembro di nos mutlidisciplinaire interventie di Aruba, pa parlamento exigi gobierno subsidia e instancia aki, pa e sigui ofrece victimanan di violencia domestico, e ayuda cu nan merece. Realisando cu Aruba mester un plan nacional, pa violencia domestico, y violencia di mucha. Pa exigi mas boluntad di parti di nos gobernantenan y parlamento. Tumando tur esaki na cuenta, Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad ta haci un yamada fuerte y di caracter urgente, pa nos presidente di Parlamento y Parlamento di Aruba den su totalidad, pa cumisna actua y duna oido na tur loke a keda vocifera den e manifesto aki. Esaki ta un suplica, peticion, un ruego, cu ta spera cu no wordo ignora y cu pronto Fundacion Hende Muhe den Dificultad lo por haya un audiencia, pa elabora ariba cada un di e puntonan aki. Na nomber di cada victima y di futuro posibel victimanan di violencia domestico.

Di su banda, Presidente di parlamento, mr. Ady Thijsen na 2015 el a hiba debate den Tweede Kamer, loke ta trata di e Convenio di Istanbul. Su persona a trece dilanti, el a bisa den parlamento, for di oposicion cu esaki ta un convenio hopi importante. El a wordo pasa como Rijkswet. Y awo, como presidetne di Parlamento, mr. Ady Thijsen a bisa di ta tuma esaki na serio y lo haci tur lo posibel pa duna e fundacion cu e merece.