Fundacion Gobernacion di Calidad Aruba: Maneho di camber di hotel ta un asunto ordinario di placa?

Den e di dos siman di Januari 2017, media di Corsou y Aruba a trece e noticia cu tin posibilidad cu lo construi 4.000 camber di hotel adicional na Aruba, reparti riba un cantidad di binti proyecto. Desde e momento ey casi tur hende na Aruba ta haci su mes e pregunta: “pa ki motibo esey ta necesario?”. Fundacion Gobernacion di Calidad amplia.



Algun tempo pasa e Ministro di Infrastructuraa indica cu ‘zona berde’ den cercania di e hotelnan high-rise lo haya un destinacion nobo. Lo pone nan disponibel pa proyecto di desaroyo nobo. Esey lo duna un aporte na economia di Aruba.

E ponencia aki di ministro ta straño. Bisando esey e ta neglisha completamente e conseho- y advertencianan di investigador y instituto nacional y internacional cu ta desconseha fuertemente mas crecemento di e sector turistico.



Alrededor di aña 2000 esunnan concerni na Aruba a realisa nan mes cu ampliacion (mucho) lihe y grandi di e cantidad di camber di hotel tambe tin su efectonan negativo. Entre otro a base di esey a organisa na aña 2002 e prome ‘Conferencia Nacional di Turismo Aruba’cu participacion di hopi stakeholder Arubiano. A formula meta di termino largo pa un medio ambiente duradero, un bienestar economico mas halto, mantencion di nos cultura, etc. Di e tres scenarionan di crecemento, esun di mas poco poco (esta un crecemento a base di e necesidadnan di Aruba) a resulta di lo genera e entrada di mas halto pa cabes di habitante. E escogencia entre hotel di luho di cadena grandi internacional y hotel boutique chikito, den caso di e ultimo ta resulta mas beneficioso pa nos pais.

Otorgamento di e ‘tax-holiday’(cu en realidad ta un subsidio di comunidad!) na hotel di luho, e ‘efecto di salida di placa’ di e entrdanan di hotel y e ‘repatriacion’ parcial di e salario di empleado stranhero pa nan pais di origen, ta ‘saca’ placa for di economia di Aruba. Contrario n’esaki, hotel boutique, preferiblemente di Rubiano, ta mantene nan entrada pa Pais y tampoco ta causa e olanan grandi di imigrante (pa construccion y pa servicio den hotel) cu ta pone hopi presion riba infrastructura y cultura di nos isla.



E rapport, ‘How far, and how fast? Population, culture, and carrying capacity in Aruba’ publica na 2009 y skirbi pa Sam Cole y Victoria Razak di Universidad di Buffalo ta adverti seriamente contra mas ampliacion di e cantidad existente di hotel. E rapport tin e meta di duna un cuadro pa ‘turismo duradero na Aruba’. E escritornan no solamente ta preocupa pa e presion halto riba e ‘carrying capacity’ di nos isla, pero tambe pa perdida di e ‘identidad Arubiano’. Nan a premira un desaroyo di Aruba den direccion di un ‘Aruba Singapore’. P’esey tambe e raport ta boga pa construi maximo 50-150 camber di hotel nobo te cu 2045, preferiblemente pa medio di acomodacion chikito ‘Aruban style’.”



Den su edicion di november/december 2007, The National Geographic Traveler a expone cu Aruba ta un ‘fabrica vacacional’ cu beach fabuloso, pero sobreconstrui cu edifico pomposo y ya caba leu na caminda pa perde su cultura. Recientemente riba 10 di januari 2017, e plataforma turistico Oyster.com a pone Aruba na prome luga riba lista di pais cu ta desconseha turista cu ta busca caminda trankil pa pasa nan vacacion na beach. E gran cantidad di hende y e desordo lo haci un vacacion pacifico imposibel.



Pero tambe e ex-consehero di AVP Arjen Alberts a indica den su analisis ‘Immigration-dependent extensive growth in small island tourism economies: the cases of Aruba and Sint Maarten’ cu ya caba a yega na limite di crecemento di e industria turistico. Ta afecta negativamente e producto turistico y calidad di bida. No ta por nada partido AVP a firma na 2010 pa un moratorium contra mas expansion di e sector hotelero. Prome ministro Eman a declara cu Ritz Carlton lo ta e ultimo hotel cu lo construi. Asina lo proteha e area publico di ciudadano y consecuentemente e calidad di bida. (Lo sigui evalua cuanto nan compromiso cu comunidad di Aruba ta bal!)



Cu otro palabra, e ampliacion grandi di camber di hotel cu ta premira, no solamente ta innecesario pa economia di Aruba, pero e ta hasta contraproductivo. Pues e pregunta ta pakico toch ta sigui cu e ‘proyectonan di desaroyo’ aki. Den e cuadro aki mi no por laga di corda riba mi propio experencianan di 25 aña pasa cu nos gobierno. E proyecto di bicicleta cu nos (cohunto cu un amigo y un pareha di Canada) tawata traha p’e, solamente por a sigui si nos lo ta dispuesto pa paga e ministro di e tempo ey pa su firma! Mi a nenga rotundamente.

Awor ta trata di proyecto cu un balor total di centenares di miyon di florin, cu solamente por ehecuta si e ministro concerni ta duna su ‘cooperacion/firma’ na otorgamento di tereno, permiso pa consruccion y pa empleado stranhero cu mester busca. Pues tres rekisito importante pa proyecto hotelero den un solo man! Pa colmo ta trata di mesun ministro cu den un caso recien pa motibo di a duna permiso dudoso, ya caba a tende di hues cu el a ‘cou na fundeshi di nos estado di derecho’. Esun cu den luz di tur lo anterior ainda ta kere ciegamente cu e ministro ta duna su sosten na ampliacion grandi di camber di hotel, exclusivamente pa motibo di interes general, sin duda algun ta kere tambe cu Sneeuwwitje, tempo cu el a despedi di e shete enanonan despues di un estadia di varios luna, a sali como birgen.