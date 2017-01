Fundacion Gobernacion di Calidad Aruba: E areglo di conflicto, un pieza final

Desde 24 te cu 26 di juni 1993, combersacion bilateral a tuma luga entre Aruba y Hulanda na Corsou. Esaki a conduci na un acuerdo cu a keda elabora den Protocol 1993. Entre otro a palabra cu ‘lo regla solucion di conflicto entre e gobiernonan den Statuut’. Tawatin acuerdo cu Raad van State lo duna e decision final den caso di conflicto. Esaki no lo dicidi prome cu a purba di soluciona e conflicto pa medio di un sistema gradual di deliberacion politico. Siguientemente lo fiha e palabracion aki den Statuut pa medio di tres articulo (mira www.bongobernashonaruba.org bou di ‘Protocol y palabracion’). Pa duna e palabracionnan ey mas forsa, no a fiha nan solamente cu e prome ministro (di MEP) di e tempo ey, sino tambe cu e lider di oposicion (di AVP) di e tempo ey. Tur dos a acorda e palabracionnan cu prome ministro Lubbers y e ministro di asunto di Reino Hirsch Balin pa medio di nan firma.

Bintitres aña despues (!) ainda tin discucion tocante e Areglo di conflicto. A lubida e palabracionnan, a hala nan un banda of tin algo otro? E motibo ta simpel: e Areglo di conflicto tawata e penultimo punto di e Protocol. E puntonan prome tawata trata di palabracion cu tawatin como meta pa elimina e problemanan grandi cu Aruba continuamente tawata hinca su mes aden. En realidad e Areglo di conflicto tawata e pieza final di un pakete di palabracion cu lo hiba e partnernan di Reino na un posicion igual. E negligencia di Aruba pa cumpli integralmente cu e palabracionnan, di mes tawatin consecuencia (negativo) pa su posicion igual y pues pa realisacion di e Areglo di conflicto.

A base di e punto di salida cu Aruba y Hulanda ta carga e principionan di estado y democracia di Reino, a palabra cu lo duna esakinan mas contenido y elaboracion. Entre otro tawata trata di palabracion pa cu e organisacion hudicial, cooperacion hudicial, compatibilidad y reestablecemento di e balansa financiero-economico. Lo mas pronto posibel lo presenta e resultado di e palabracionnan aki na e gobierno- y parlamentonan concerni. Unabes cu lo a realisa esakinan den e forma rekeri sea consitucional of legal, lo efectua e ‘koninklijk besluit’ al respecto. E intencion tawata pa logra esaki prome cu dia 1 di januari 1995. Esaki lo mester conduci na un orden legal nobo prome cu dia 1 di januari 1996 cu lo conta pa henter Reino a base di e principio di igualdad di e paisnan.

Te cu dia 12 di januari 2017 e firmantenan Rubiano di e Protocol no a informa parlamento di esaki. Consecuentemente no a cumpli cu e palabracionnan pa mehora e calidad dudoso di gobernacion di un of otro forma. Asina e stipulacion den Statuut cu ‘cada pais mester percura pa un sistema adecua di compatibilidad cu mester regla pa ley’ a resulta di ta un frase morto pa Aruba. Esaki tawatin consecuencia serio pa e situacion financiero-economico cu solamente a sigui empeora den curso di tempo. Cumplimento cu e palabracionnan den articulo 10 di e Protocol lo por a proteha Aruba pa e fracaso di e ‘maneho’ financiero cu a hiba te cu 2015.

Pa tur claridad mester menciona cu ‘igualdad’ di e partnernan den Reino na prome instancia no ta depende di e cantidad di habitante of e tamaño di e Producto Bruto Nacional (PBN). Anke Hulanda tin 150 biaha mas hopi habitante cu Aruba (17 miyon compara cu 110.000) y su PBN ta mas di 300 biaha mas halto (Afl. 1.500 biyon compara cu Afl. 5 biyon), ta mas importante pa determina e grado di igualdad na e grado cu e partnernan ta aplica e normanan di bon gobernacion. Tanten cu tin un interpretacion y aplicacion totalmente diferente di e normanan y consecuentemente di e manera con ta duna contenido na e puntonan di salida di e estado di derecho, di ningun manera no tin igualdad y pues no por tin un Areglo di conflicto cu hustamente ta basa riba e principio di partner igual.

Sin mas ta di aplaudi cu ta purba di logra un Areglo di conflicto cu ta basa riba igualdad. Sinembargo, pa logra esey, Aruba mester recupera hopi tempo perdi durante e añanan binidero pa coregi e fayonan riba e tereno di bon gobernacion. E erornan cu a comete ta un fenomeno basta normal durante e prome añanan den desaroyo di pais hoben. Awor mas bien ta trata di siña di e erornan y asumi un actitud mas constructivo pa cu e partner mas grandi den Reino cu ta dispone di hopi mas experencia, a pesar cu e tambe a comete basta eror na su comienso democratico y hasta awendia no tin un record sin ningun mancha.

Orguyo falso of chauvinismo solamente ta stroba e desaroyo aki. Pa Hulanda e palabracionnan di Protocol 1993 ainda ta valido. Awor e turno ta na Aruba pa cumpli aunke sea laat cu e palabracionnan y asina pone un base sano pa e Areglo di conflicto.