Fundacion Gobernacion di Calidad Aruba a bin cu un rapport riba integridad

Armand Hessels, kende ta presidente di Fundacion Gobernacion di Calidad Aruba, durante un conferencia di prensa, a papia riba e maneho social economico cu nos Gobiernonan a hiba durante tur e añanan y finalmente a bin cu un rapport tocante di integridad di nos Gobernantenan. Na momento cu caba, henter Aruba lo tin un idea bon cla con nos Gobierno a funciona. E idea no ta pa bin cu un persecucion di mal gobernacion.

El a agrega cu no kier crea conflicto den nos comunidad. Nan ta hopi mas pro pa purba di trece un cambio den e mentalidad di nos ciudadania pa hende concientemente scoge pa un otro rumbo y pa bin un grupo na mando cu ta funciona a base di principionan di bon gobernacion, realmente ta hiba un gobernacion drechi y ta wordo controla debidamente door di un Parlamento cu realmente ta duna un contenido drechi na nan funcionamento.

Tambe, lo bay reforsa e funcionamento den nos institutonan importante di conseho y di control, locual no ta dificil, pero tin cu pone nan den ley y asina tin varios otro recomendacion proposicion, cu kier haci den deliberacion cu tur e stakeholdernan cu tin na Aruba. Ta spera cu nos lo haya den esey poco poco pasobra esaki ta un proceso cu ta bay tuma tempo, na unda cu hende mester wordo convenci cu realmente Bon Gobernacion ta cumbini tur hende, cu realmente si e interes general ta wordo sirbi, e ta sirbi tambe e ora ey e interes personal, cu ta hopi diferente di e situacion actual unda cu tur hende of hopi hende ta bay solamente pa nan interes personal. E fundacion ta kere cu si traha pa e interes general, automaticamente e interes personal lo desaroya tambe, Hessels a splica.