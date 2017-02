Fundacion Famia Planea ta sigui keda informa y educa nos comunidad

Sra. Evelyn Yarzagaray, Presidente di Famia Planea a splica kico a pasa cu e campaña di I love my body, cu no t’ey mas.

Na 2008 pa 2009 Famia Planea a haci un investigacion grandi pa kico falta pa yega na e hobennan. Asina a yega na e formato di I love my body. Esaki tabata un campaña di un duracion di dos pa tres aña pa asina pro midi bek y wak e comportacion di e hoben. Esaki vooral den e tema di sexualidad. Famia a planea a wanta cinco aña y den e añanan aki clientenan di Famia Planea a crece.

Tabata tin algun scolnan cu Famia Planea tabata kier a drenta y esaki tabata hopi dificil. Actualmente Famia Planea ta na diferente scol, y esaki ta a base boluntario di e scol, cu ta hasi peticion pa diferente lezing pa diferente workshop.

Sra. Yarzagaray a splica cu despues di cinco aña nan a cubri gran cantidad di hobennan cu ta sexualmente activo y cu lo bira sexualmente activo. Esey pa Famia Planea tabata e meta primordial y e motibo pa pone un stop temporal na I love my body, tabata tambe e parti financiero. Tin cierto gastonan y mester wak kico ta prioridad.

Famia Planea ta contento toch cu pueblo, aunke no ta wak nan fuerte den media toch ta sostene nan. Sra. Yarazagaray a bis cu keto bay nan ta den tur scol. Nan cliente a crece y awendia, segun Sra. Yarzagaray nan no ta haci mucho esfuerzo paso nan ta yega toch. Hobennan sa di Famia Planea y Facebook tambe ta un parti hopi esencial di esaki, ya cu por yega mas facil na e hoben y e hoben na Famia Planea.

Awor cu e fundacion ta mas grandi tin falta di informa y interes di hendenan cu ta acerca e fundacion. Famia Planea ta purba di contesta tur pregunta cu e hoben kier contesta riba dje. Sra. Yarzagaray a splica cu den transcurso di aña, nan ta contento cu e posicion cu nan tin, e cantidad di hoben y adulto cu nan ta yega na nan.

E aña aki lo ta un aña pa evalua kico ta e necesidad, kico falta, kico ta e sed cu ta biba bou di e hobennan, pa asina adapta y ahusta kico ta nan strategia.

Famia Planea ta focus riba e parti preventivo, pero toch nan tin un bista riba e embaraso hubenil, cual Famia Planea ta categorisa riba embaraso desea y no desea. Awendia hobennan ta mas consciente. Y si e hoben awendia sali na estado, mester haci un research kico ta motibo. Tin asina tanto metodo y informacion con pa evita un embaraso.

Al momento, ora un hoben ta desea di sali na estado, ta dificil pa drente. El a set up su mind caba y e lo haci tur loke ta necesario na su meta. Un embaraso no desea ta otro. E hoben ta spanta, e tin miedo di mayornan, miedo di su futuro.

Actualmente Famia Planea ya caba ta riba 4 mil cliente cu nan ta atende anualmente. Y e clientenan aki ta bin repetidamente. Nan ta contento cu e sosten cu nan por brinda na e comunidad. Tanto na e hoben como na e adulto.