Fundacion Eliezer tey pa yuda otronan sali for di adiccion

Gino Frans ta liber di di uza droga. Pesey awe Fundacion Eliezer tey pa yuda otronan sali di adiccion. Frans a bisa cu e ta sinti su mes liber y clean. E ta sinti’e un persona cu e ta un rolemodel pa e luga. E ta bisa tur ora cu si Dios por a cambia su bida, e por haci pa otro tambe. Dios ta un dios amoroso y tur hende merece un chens. No uno. Tur hende merece chens. B’a cay, ta bolbe duna un chens pasobra un dia bo ta bay logra. Nunca ta tira un hende afo. Ta bisa tur hende cu e merece un chens y cu e por miho. E ta pone su bida den e trabao aki y e mes como un ehempel. E conoce caya di tur skina y esey ta yuda hopi. E personanan ta sinti cu tin un hende ta papiando cu nan cu experiencia di caya. Pa por studia pe, pero experiencia di caya ta yuda hopi. Esey no ta kita cu no mester hende cu estudio. Cooperacion ta importante pa un pais cu no tin. Esnan cu a studia y bisa cu nan ta sabi den esaki, por uza hendenan manera Frans, pasobra nan por bay caminda cu nan no por yega. Pero lastima cu no tin hopi cooperacion na Aruba. Frans ta contento cu e por ta liber di e droga y por siña otro hende cu nan tambe por, cu tin speransa.

Gino Frans tin 7 aña bezig na Aruba. Ta haya 50 hende ta bin pa aña. Den 7 aña tin mas of menos 15 pa 16 hende cu a para firme y pa nan e ta hopi. Si por yuda un hende so para firme, no ta facil. E hendenan aki a haya nan trabao, nan famia bek, nan yiunan bek. Pa nan e ta hopi, e ta un logro. Pero un cos si Frans a agrega, e persona cu no kier cambia, no por haci nada pe. Por duna tur sorto di cos, pero si e no kier cambia, no ta cambia. Tin hopi ta bin eyden, cu no kier cambia, pero ta bin tuma un pauze. Pero no kier cambia. Esun cu bin serio ta cambia.

Tin hende cu mester bay afo un rato, cu ta total loss, cu mester bay afo un rato. Pero e problema no ta na e pais, e problema ta na e persona mes. Na momento cu paketa paña y maleta pa bay, e problema ta bay cun’e. Si ta respeta cu tin hende mester bay afo un rato, bula di e ambiente un rato y bin bek.

Tin hopi metodo pa por stop y Frans tambe a purba hopi den su bida. Hopi filosofia humano. Tin hopi manera pa purba stop, pero un cos si ta bisa ta, cu tin un Dios. Cu Dios bo tin speransa. Dios ta esun cu tin e ultimo palabra. Bo por tin e miho cuminda, e miho centro, e miho guia, miho hendenan studia p’e, pero no laga Dios nunca un banda. Dios na prome luga. Pasobra tin speransa.

Den bida di Frans, nunca a pensa cu e lo bay cambia. Hopi hende a bisa cu e no ta cambia. Hopi hende a bis’e cu e no ta sirbi pa nada mas. Hopi amigo a bis’e cuater luna e ta haya y lo bin bek. Awe e por bisa cara na laira, cu e tin 20 aña liber di droga. Amigo ta bo dos brasa y pianan. Nan ta dunabo di come. Hopi hende ta kere den amigo. Amigo, ora bo ta den dolor, amigo no ta worry cubo. Amigo ta unico cos ta busca modo pa bo keda mescos cu nan.

Hala kita di e amigonan ey, si bo ta bezig cu nan, hala kita for di nan. Coy bo bida bek. Tin speransa.

Frans ta gradici na prome luga na Dios y su casa y su yiunan cu a kere den dje. Tin hopi hende cu a sosten’e, hopi cristian cu a dun’e palabra. Pastoornan cu a yud’e, pa ora p’e, ta duna nan tur danki. Awe el a cumpli 20 aña den e caminda di Dios.

Esaki ta grandi. 20 aña no ta kico cu ta.

Tur ayudo pa e fundacion ta bon bini. Si bo no por yuda cu nada mes, si bo bin mes bishita ta un ayudo, pasobra cada un bishita di un hende na e luga, ta haci e personanan eyden contento. Nan ta sinti cu toch tin hende ta worry cu nan. Tin biaha un bishita ta bal mas cu placa. E hendenan aki no tin famia y un hende ta bin di pafo, bin bishita nan y combersa cu nan, nan ta sinti nan mes hopi bon.

Pa tuma contacto cu Gino Frans por yam’e na 5613792. Nan ta situa na Paradera 159. E ta un ex rancho, cual ta Rancho los Compadres. Nan ta habri di mainta 8’or te cu merdia 12’or, of atardi despues di 4’or. E luga ta habri y por haya un rondleiding y splica con por yuda. Tur hende ta mas cu bon bini.