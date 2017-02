Fundacion Cosecha Aruba tambe lo participa den Experience San Nicolas diadomingo awo

Sra. Soraida Wever, Manager di Cosecha Aruba a splica nan participacion den e evento di diadomingo awor, Experience San Nicolas.

Cosecha lo participa e biaha aki cu un workshop cu ta wordo duna door di Luis Villegas, un artista aki na Aruba. Luis lo duna un workshop pa bo mes traha bo publicacion. Mester pensa di haci uzo di texto, imagen y hasta por wordo traha den estilo comic, con pa traha cu poesia. Luis lo bay duna guia durante e workshop, e persona por bay cu su publicacion cas.

E estilo di publicacion aki ta wordo yama Fen Zinz, of tambe Zins. Sr. Villegas recientemente a pasa un tempo na Argentina el a cera conoci cu e mundo di Fen Zins y lo kier introduci esaki na Aruba, pa Aruba experiencia aki.

E workshop lo cuminsa 11 or y lo dura te 1 or y lo wordo duna na Cosecha San Nicolas, cu ta situa dilanti di ex- Promenada. E workshop ta completamente gratis, p’esey Sra. Soraida Wever di Fundacion Cosecha ta invita famia completo pa bin participa. Pa bin cera conoci cu Cosecha San Nicolas.