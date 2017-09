Fundacion Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan ta gradici minister di Enseñansa

Minister di Enseñansa, Michelle Hooyboer-Winklaar a ricibi bishita John Fun, president di Fundacion Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan. Algun tempo pasa el a yega di bishita Minister di Enseñansa, unda cu nan a papia riba e trabounan cu e fundacion ta haci. Pa motibo cu nan ta yuda muchanan cu ta bay scol, e mandatario a haya e interes riba e parti con nan ta yuda muchanan.

E Fundacion Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan ta duna e muchanan di menos recurso un desayuno cu ta consisti di un sandwich y algo di bebe. Esey ta loke e muchanan ta haya tur dia na scol y na e momentonan aki tin 600 mucha inscribi. E tempo ey John Fun a conta e mandatario cu na un cierto momento nan tabatin 800 mucha y pa motibo cu gastonan a subi, no tabatin hopi sponsor, a yega un momento cu e reservanan a cuminsa baha nan mester a krimp in. Nan a krimp in di 800 mucha pa 600 y eigenlijk e mester tabata 500 y pico. Awo e cantidad a crece un biaha mas.

Minister Hooyboer-Winklaar semper a tene esaki na consideracion y a priminti pa mira kico por bay haci bou di e capa di enseñansa. Pe fundacion tabata un placer grandi pa ricibi e yamada di minister pa nan pasa cerca dje. E fundacion a ricibi e bon noticia cu for di e cartera di enseñansa el a logra algo y por yuda nan. “Nos ta hopi contento, hopi entusiasma y hopi agradecido cu e ayudo ey”, asina John Fun a duna di conoce.

A lanta e fundacion na 2001 y tin 16 aña di existencia. Na momento cu nan a cuminsa tabatin 138 mucha y durante añanan nan a crece na e cantidad di 600 mucha. Cu e fondonan priminti na e fundacion, nan por yuda 30 mucha pa 3 aña largo. “Mi ta expresa asina, pasobra nos por yuda 100 mucha pa 1 aña largo”, el a splica. Pero pa duna e ayudo na un mucha pa continuidad e fundacion ta prefera parti’e over un par di aña. E fundacion ta hopi contento. Fundacion Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan ta yuda 52 scol rond Aruba, di San Nicolas, Noord y tur bario.