Fundacion Autismo y Gobierno a firma decreto gubernamental

“Pa Fundacion Autismo Aruba e firma di e decreto gubernamental ta representa algun aña di lobbymento di comunicacion y semper particularmente di Minister di Enseñansa y Famia, Michelle Hooyboer-Winklaar tabata hopi simpatico pa e idea aki”, asina Presidente di Fundacion Autismo Aruba, Dilma Arends-Geerman a remarca. Na aña 2012 e fundacion a organisa un simposio grandi y a trece e vice presidente di Autism Speaks cu ta e organisacion di e investigacion y abogacia di mas grandi di mundo riba e tereno di autismo y Autism Speaks tin su plan global di salud.

Tres aña pasa a bin un representante di Autism Speaks cu a bishita diferente instancia na Aruba cu ta deal particularmente cu muchanan cu tin autismo. Basa na loke Aruba tin e idea ta cu Autism Speaks ta bin yuda e fundacion traha riba un maneho nacional.

“E no ta uno cu nan ta copia di un pais bin akinan, sino traha cu locual Aruba tin. E intencion ta den e caso aki por ehempel Wit Gele Kruis cuminsa, pasobra nan ta observa tur baby. Nan ta haya e training necesario pa reconoce e señal di autismo, cuminsa interveni tempran y despues e peuterschoolnan ta bay haya e training pa sigui cu e mucha y asina e trayectorio ta bay”, asina Dilma Arends-Geerman a remarca.

Aunke e tema di Autismo ta cay principalmente bou di Salubridad Publico, Minister Hooyboer-Winklaar a yuda pusha e concepto di MB pa e keda finalisa, mirando e beneficio pa studiantenan cu Autismo.

Pa e fundacion esey ta e sosten di mas grandi cu nan por duna e mayornan, pasobra te ainda hopi diagnostico y tambe hopi atencion y sosten ta hopi sporadico. Pero e trabou mes di Fundacion Autismo Aruba lo sigui pa duna sosten y yuda amplia conocemento. Tin e trayectorio aki cu ta cuminsa, pero tin muchanan cu ta den scol, tin adultonan cu a gradua y cu no sa pakico nan no por haya un trabou y no por compronde nan mes.

“E ta un proceso largo pero nos ta hopi contento cu nos ta bay cuminsa cu esaki”, asina Dilma Arends-Geerman a termina bisando.