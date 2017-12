E hecho cu e adicto ambulante ta asina no ta afecta no solamente e adicto, pero tambe su famia y e comunidad en general y pa por sigui yuda nan clientenan, Fundacion Adopt an Addict a organisa un rifa pa asina sigui recauda fondo pa sigui yuda e adictonan aki. Recientemente a saca e ganadonan di nan rifa y Fundacion Adopt an Addict ta sumamente gradicido na e sponsornan, companianan y comunidad di Aruba en general pa nan sosten.

Siguientemente e ganadonan: