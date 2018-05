Fuels Marketing & Supply Aruba (FMSA) N.V. cu reconocimento pa Sr. Aiky Croes y Señora

Sr. Mario Alcaldo Croes – mihor conoci como Aiky Croes, no ta un persona desconoci den e mundo di dealer di combustibel. Sr. Croes a inicia su carera den Colony na aña 1960, como empleado di e gas stacion di su tata Sr. Francisco C. Croes y por ultimo como dealer di e stacion di gasolin na Savaneta, awor conoci como Citgo Savaneta. Un carera di 58 aña cu seguramente ta di admira.

Na mes un momento, FMSA a reconoce Sra. Elva Croes-Tromp—miho conoci como Sra. Elsa Croes casa di Sr. Aiky Croes, pa su añanan di servicio na e stacion di gasolin di Savaneta.

Sra. Croes a traha 53 aña na e dealership di famia Croes, el a cuminsa su carera como empleada y despues como accountant di e dealership.

Diabierna ultimo, FMSA a invita Sr. y Sra. Croes pa un lunch dedica specialmente na nan añanan di servicio cu e diferente companianan di “Marketing& Supply”, cuminsando for di Lago te cu awor cu e compania Fuels Marketing & Supply Aruba N.V.—e compania principal cu ta distribui gasolin ariba nos isla cu ta resorta bou Refineria di Aruba N.V. (RdA). E atardi tabata den un ambiente sumamamente ameno, invitadonan tabata tin e oportunidad di rebiba y comparti algun memoria y anectodonan trahando pa y cu e dealership. Na final di e lunch, Sr. Alvin Koolman—CEO & Managing Director di RdA, a duna un discurso cortico pa asina mustra su aprecio y duna dankina Sr. y Sra. Croes pa nan añanan di servicio, sigui pa Sr. Sergio Schwengle, Glenn Geerman, Sr. Marlon Werleman, Sr. Rudy Croes y por ultimo Sr. Aiky Croes. “Mi ta pasa e dealership pa mi ruman Rudy, esey no kiermen cu mi no lo ta patras di porta pa wak kico e ta haci” ta loke Sr. Aiky Croes a bisa cu a pone tur presente hari.

Ta importante pa menciona cu e aña aki ta cumpli 65 aña cu famia Croes tin e dealership, un logro cu seguramente ta di admira y reconoce. Sr. Rudy Croes a elabora ariba e cambio nan

cu lo bai bin na Citgo Savaneta den futuro cercano, y ta ancioso pa innova unda esaki ta necesario pa sigui padilanti cu e dealership di famia Croes. Por ultimo, a termina e atardi deseando Sr. y Sra. Croes tur clase di exito cu nan añanan di “oro”, nan añanan di pensioen y pues tambe exito na Sr. Rudy Croes cu awor lo ta e dealer di Citgo Savaneta.

