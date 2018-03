FTA ta marca historia logrando e gran mayoria den CMB

Presidente di Federacion di Trahadonan di Aruba a splica cu ayera tardi trahadonan di Caribbean Mercantile Bank a tene un referendum, caminda cu sindicato FTA a sali ganado.

Tabata un tremendo referendum, segun Sr. Hubert Dirks di FTA. Nan final FTA ta felicita e trahadonan cu a sa di para pa nan derecho. Un total di 197 trahado por a vota, di cual a vota 125 y 122 a vota na fabor di sindicato.

Tanto FTA como CMB a hiba nan campaña, pero naturalmete no por stroba tampoco ora cu un trahado kier haci uzo di su derecho y dicidi pa afilia na un sindicato. E evento aki ta un hecho historico. Aworaki tur banco tin representacion sindical, den e caso aki FTA.

Den cualkier desaroyo cu por bin den un institucion, y Sr.. Hubert Dirks a manifesta cu mester mantene e derecho di trahado y esaki ta hopi valioso. Aruba tin e tendencia tin biaha di menosprecia nos mesun hende unda cu lo mester stop cu esaki y cuminsa siña y respeta tur hende su derechonan. FTA ta satisfecho pa cu e resultado di e referendum den cohunto cu abogadonan y Sr. Rudy German tambe.

E siguiente paso lo ta pa FTA hunto cu directiva di CMB, cu sigur lo habri porta pa sindicato, keda traha sin ni un discordia ni confrontacion pasobra esaki no ta necesario y no ta conduci na e resultado desea tampoco. E prioridad ta pa tur cos keda manera cu e ta, y unda tin fayo, traha ariba esakinan. Lo mester bay eligi e shopstewardnan, pa asina bay mesa cu’n proposicion concreto mas lihe cu ta posibel. Sea un protocol of un CAO.

CMB ta un compania hopi grandi pero e ta un banco stabiel y fuerte, cu mester sa con pa maneha diferente asuntonan bancario den conhunto cu maneho di e sindicato nobo awor aki. No ta pasobra tin e trahadonan, ta baha ariba nan. Mester bay hunto y si bay asina leu, tur ta carg’e hunto, cualkier medida cu bin. P’esey no ta nada straño cu e trahadonan a bin cu’n sindicato awo, segun Sr. Hubert Dirks.

