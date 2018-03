FTA ta exigi un tarifa social husto pa pago di Serlimar

FTA su posicion pa loke ta e tarifa di Serlimar, ta keda mescos, ya cu esaki ta e realidad di awendia. Sr. Rudy Geerman, di FTA ta splica mas ariba esaki.

Despues di e pronunciamento unda cu Serlimar a informa cu ta bay kita e servicio na e clientenan cu lo no ta registra of cu ta nenga di haci e pago cu tin den atrasa, Sr. Rudy Geerman di Federacion di Trahadonan di Aruba, FTA a splica cu nan no lo bay realisa esaki tanten un areglo di pago cu tarifanan social husto bin dilanti.

Basa den e realidad actual di e parti economico di pueblo, representante di FTA a aclaria e punto unda cu na ningun momento nan lo nenga di paga y esaki a wordo constata ora nan lo a bay den reunion hunto cu otro sindicatonan manera OPA y ASFA cu autoridadnan bou gobierno anterior unda nan a mustra e preocupacion pa e caso aki.

Sr. Rudy Geerman a splica cu na prome instante e tempo ey Minister Booshi Wever ta esun cu a introduci e cobransa pa recogemento di sushi na un costo di 10 florin. Partido AVP den oposicion a haci hopi desordo, protestando bisando cu nan lo paga esaki, pero ora nan a bin den gobierno, a introduci un tarifa di 25 florin.

FTA no ta nenga di paga pero lo cua ta considera cu ta husto ta pa nan por haya un tarifa husto, caminda cu nan a yega di sinta un par di biaha caba, pero lastimamente nan no a logra ni un acuerdo y despues di esey lo a bin eleccion y gobierno a cambia.

Si gobierno lo por tin hopi cen pa cobra riba caya pa servicio di Serlimar, e ora en berdad nan lo mester zorg pa cobra pero sin e pretencion cu nan lo bay cobra for di dia Prome di Januari 2016, esaki no lo por conta como cu pueblo tin e debe ey pasobra tabata tin un palabracion cu gobierno anterior hasta na momento wordo palabra un acuerdo cu por drenta den vigencia for di 1 di januari 2019 en caso e ora, segun Sr. Geerman di FTA.

Na ningun momento no tabata tin un palabracion pa bay cobra right level y partiendo di esaki cualkier areglo cu lo por bini dilanti FTA ta haci e compromiso pa paga. Den referencia cu e punto aki, e cobranza di Serlimar lo a drenta den vigor caba y tin caso registra for di 2016 caba cu clientenan cu a cuminsa haci e pago di e tarifa aki na unda cu e problema ta presenta caminda cu tin hende cu ta hayando factura di e servicio pero no ta realisando e pago.

Den todo caso FTA ta mantene su posicion unda nan ta haya cu esaki no ta un cobranza husto pa pueblo y unda actualmente por ta menos di 20% so ta pagando awor aki, aunke e cobranza lo tey pero Sr. Rudi German di FTA no ta contempla cu lo por tin e legalidad rekeri.

E mensahe di FTA pa comunidad ta pa no paga Serlimar tanten cu partidonan lo por yega na un acuerdo pa pueblo por disfruta di un tarifa social, y pa esaki a manda un proposicion caba.

Den luna di Maart lo sali un carta unda for di FTA pa e Minister concerni pa reuni tocante e asunto aki pa gobierno tuma na cuenta e proposicion aki.

Den caso cu un cliente a keda cumpli pa cu e cobranza aki for di 2 aña largo caba, e ora esaki lo cay bou responsabilidad di e cliente cu a dicidi di paga siendo cu e ordo di FTA lo tabata pa no paga bou ningun concepto e tarifa aki.

E servicio di serlimar for di e comienso lo ta un obligacion di gobierno, y door di e aumento di sushi e ora nan lo a bin di considera pa pueblo duna algun contribucion economico riba esaki.

FTA ta para pa pueblo caminda ta di acuerdo pa paga pero unda mester ta contempla como un tarifa di ordo social unda cu semper lo tabata existi y unda cu gobierno di 3 aña pasa lo a dicidi di cuminsa cobra pe.

E ley tambe tin problema y bruhamento di puntonan cu no ta specifica tampoco por ehempel den caso di un cas cu tin 3 apartamento of den caso di un profesional cu su salario ta hopi mas cu salario minimo, pa haya sa e ora den un caso asina cua lo mester e ta e tarifa pa paga y pesey ta urgente pa bay sinta tur e instancianan concerni pasobra e lo ta birando un problema y haya sa tambe cua lo ta e instancianan tambe cu lo keda na cargo pa haci e cobro aki.

