FTA ta den proceso di negociacion di varios CAO

Sr. Hubert Dirksz, di sindicato di Federacion di Trahadonan di Aruba, FTA ta splica cu nan tin bastante negociacionnan di CAO na varios caminda.

FTA a cuminsa haya varios miembro di e sector metal. Es decir, trahadonan cu ta traha den contratista. Den e caso aki, FTA tin contratistanan den e refineria, pero e mesun contratista aki ta traha den WEB. FTA ta haya miembronan nobo y tambe caba e.o. Oduber Contractors. Tur e CAO nan aki ta on hold. Pero den sector hotelero y bancario e negocacionnan a sigui normal.

Mester sigui e CAO nan aki di cerca, pasobra cu por haya presion di gerencia y di compania. FTA al momento ta bezig na Aruba Beach Club y pronto tambe Casa del Mar lo cuminsa. Nan tin CAO, y compania nobo manera Forensys. Nan tin Botica di Servicio, na Ling & Sons nan tin cu renegocia e CAO.

E costo di bida, segun Sr. Dirksz, a subi pero esey no ta refleha den e cifranan di CBS. motibo di esaki, segun FTA, CBS mester haci investigacion. A bin reduccion di awa y coriente, a bin cu tarifa social. Pero no e ultimo aki no a conta pa tur hende. Tin cierto hendenan cu salario abao a keda atras. Ora cu e costo di comestibel e subi den supermercado, tur hende a sinti’e. Pero esun cu ta sinti’e mas, ta esun cu no a wordo beneficia di e medida di tarifa social. Tur loke ta pasa no ta refleha den aumento di costo di bida, segun Sr. Hubert Dirksz.

E peso di e aumento di costo di bida di e comestibel, ta hopi abao. Den e index, e macuto e ta hopi abao. E no tin peso den e influencia ariba inflacion. Esey ta haci cu e trahado ta den situacion dificil, pero e doño di compania, ta mustra cu no tin inflacion. Esey ta un lucha cu FTA ta hibando. Pero splicando e compania y e trahadonan cu ta devicivo cu situacion ta dificil. Comercio tambe ta pasando den temponan dificil. Hotelnan si a bay bon, y eynan ta mas facil pa negocia. Pero otro partinan, e ta mas dificil, segun Sr. Hubert Dirksz, di sindicato FTA.