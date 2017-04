FTA: No ta paga pa recoge sushi tanten cu no sinta cu gobierno na mesa over di e prijs

Un biaha mas gobierno no a contesta carta cu FYA a manda pa gobierno pa trata e tema di pagamento di bari sushi. Sr. Rudy Geerman, miembro di sindicato FTA ta amplia mas ariba esaki.

Segun Sr. Geerman, nan no tin nada di keha tocante e servicio, pero si gobierno mester sinta na mesa cu FTA. Y ta bisa pa niun hende paga nada, tanten cu FTA no avisa esaki. Motibo di esaki ta cu ainda gobierno den e caso aki, no ta dispuesto pa sinta cu FTA, despues di tur e esfuerso cu nan a haci pa yega na un prijs social.

Sindicato FTA, a splica cu nan ta hayando hopi yamada pa recorda e pueblo cu gobierno, den e caso aki minister presidente, como tambe e minister cu ta responsabel pa Serlimar, no tabata tin e decencia pa contesta nan cartanan, relaciona cu recogemento di sushi. Pa tal, nan ta avisa e pueblo cu nan no ta paga niun cobransa cu bin. Esaki lo ta tanten cu gobierno no sinta na mesa cu FTA, unda cu lo por yega na un cobransa, un suma social. FTA ta pidi pa tur hende keda trankil.

Na momento cu gobierno ta den oposicion, tur loke e gobierno na mando bin cun’e ta malo, pero awo cu nan mes ta den gobierno, awo si e cobramento pa recoge sushi ta corecto. FTA ta di acuerdo cu pueblo mester paga algo pa recogemento di sushi, pero no e suma cu nan ta impone ariba e pueblo, segun Sr. Geerman. Y pio ainda, e pensionadonan, cu ta biba di nan pension y nan mester paga e mesun suma cu un persona cu ta traha. Gobierno no por kita su responsabilidad, cu e tin cu inverti placa den Serlimar, e no por lag’e solamente den mannan di e trahadonan cu mester paga. Ta p’esey FTA un biaha mas ta pidi pa no paga tanten cu FTA anuncia otro. Segun Sr. Geerman, si gobierno tabata dispueto pa gasta placa na otro actividadnan, sin pone prioridad na e sushedad di bo pais, esey ta un falta di respet di parti di gobierno.

Limpiesia di bo pais, no por lag’e den man di companianan priva. Serlimar mes por gana su placa, pero nan no por pone un prijs asina halto. E prijs kisas no ta mustra hopi, pero pa hopi si e ta un prijs halto. Un hende cu ta pensionado so, nada mas, cu no mas entrada, mester saca 25 florin pa paga sushi, e placa no ta yega. TIn hende ta onderstando so nan tin. Cu e placa ey, e por cumpra tiki cuminda pa su famia. Pa un persona cu ta traha e no ta hopi, pero e pensionado y esun cu ta cobra bijstand, ta eseynan ta esunnan mas vulnerabel di comunidad, segun Sr. Rudy Geerman, di sindicato FTA.