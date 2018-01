FTA no ta descarta accion na CMB

Abogado di sindicato FTA, mr. Hose Figaroa a bisa cu nan a wordo informa di e decision di Caribbean Mercantile Bank, y cu nan no ta hala atras di nan decision.

Pa esaki tin e caminda legal cu por wordo cana, por cuminsa un caso pa forsa banco pa keda cumpli cu e beneficionan. A compronde for di e trahadonan, cu ya e siman aki, e bashi premie no ta bay wordo paga. Unabes cu no cumpli cu e pago ey, por cana e caminda legal. Pero esey ta e parti di e problema ya cu no ta un beneficio so ta wordo corta, pero ta 9 beneficio. Y hopi di e beneficio ta afecta esunnan cu mas a traha pa banco. Un di e beneficio cu ta wordo corta, ta e beneficio di hubileo. Ora cu yega cierto aña di servicio, tin un bonus cu e trahado ta haya. Esaki tambe lo wordo corta. Esun cu mas aña di servicio, ta esun mas afecta.

Tin e parti tambe di reconocimento. E motibo cu a pidi pa reconoce, ta pa evita di cana e proceso largo di mediador di gobierno. Ta na interes di e partidonan pa e negociacionnan cuminsa mas rapido posibel, hustamente paso e negociacion lo mester trata tur e beneficionan aki, cu ta wordo corta. Si bay warda un paar di luna pa e proceso di referendum termina, mientras tanto mas y mas e afecto, e recorte den beneficio lo tin ariba e trahadonan. P’esey a pidi banco pa wanta e decision aki, mientras ta sinta na mesa y ta soluciona esaki. Pero lamentablemente banco a dicidi di no haci esaki. E carta di banco ta un poco contradictorio unda e ta bisa di lo respeta ley. Sinembargo un di e derechonan constitucional cu e trahado tin, ta e derecho pa uni su mes na un sindicato, ta un di e promenan cu e ta bisa di lo no respeta. Banco ta bisa cu tur e nuebe beneficionan lo wordo corta. E decision ta drenta den efecto pa 1 di Januari 2018 cu ta e final y no ta bay cambia e decision.

E contesta ariba carta di abogado di FTA, a bin awo. A duna banco espacio te cu 10 di Januari, door di e dianan liber. Y den e tempo aki FTA a sinta na mesa cu e trahadonan di CMB y lo tin mas reunion tambe, pa discuti kico ta e paso siguiente cu lo mester tuma. Ley na Aruba ta bisa cu no por haci cambio unilateral. Tanten cu un di e partidonan no bay di acuerdo, no ta importa kico ta e motibo, no por corta den beneficioso. Y si banco no kier sigui paga esaki, e ora banco lo mester bati bancarota. Si banco kier sali netjes di e situacion sabiendo cu ley ta proteha e trahadonan, un dunado di trabao cu ta trata su trahadonan bon, e no mester tin miedo di bati sinta na mesa cu sindicato. Ki miedo banco tin pa sinta na mesa cu sindicato?

Mas aleu, mr. Figaroa a traha tur e temponan aki cu un asina yama “Blue Book”, unda cu tin tur e beneficionan di CMB. Por a compronde for di e otro islanan unda cu CMB/MCB ta estableci, cu e trahadonan a dicidi di sindicalisa nan mes. Pero nan ta wardando ariba con e situacion na Aruba ta sigui cana. Si no yega na un areglo satisfactorio, lo por spera un accion. Durante dia di diamars lo reuni cu e trahadonan den grupo, y depende di kico sali di e reunion, no ta descarta un accion. Y esaki lo ta un accion na tur nivel. Un accion na tur nivel sigur lo afecta e banco. Den caso di e otro banco, tabata tin presion internacional fuerte pa e protesta di e otro banco, pa cual a stop. Mester corda cu tin trabaonan esencial cu na momento cu e no ta wordo haci, un banco, aunke cu e ta pretende di a wordo afecta door di accion, ta wordo afecta pisa na tur nivel.

Trahadonan di CMB ta afilia na FTA, pero banco no ta reconoce e afiliacion. E ora mester cana e caminda legal, unda cu ley ta bisa cu e ora nan lo ta forsa pa negocia un CAO. Un cos ta e relacion entre e trahadonan cu FTA y e relacion di FTA cu banco. Y e trahadonan ta miembro di FTA, segun mr. Hose Figaroa.