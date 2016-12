FTA: Den hopi empresa tin contractonan di corto duracion cu ta ilegal

Tin hopi desaroyo cu ta pasando den algun compania manera casino. E trahado su derecho por bisa ta wordo trapa, pasobra tin biaha e mes ta bay di acuerdo y ta wordo poni den un situacion cu e ta firma. Nan ta wordo yama, hinca den un spot, caminda cu nan ta firma pa acepta pa nan mes corta nan garganta. E sorto di actitudnan aki no por permiti. Keto bay den hopi empresa tin contractonan di corto duracion cu ta ilegal y un otro asunto mencionando esun di Riu, por a experencia un caminda hopi largo y te awor aki no ta cla cu e control di service charge.

Keto bay na e compania aki, no ta permiti pa un control di e service charge cu e trahador ta haya wordo controla, pa wak si nan ta ricibi durante di payday, si esey ta cuadra cu loke nan tin derecho riba dje. FTA pa 2017 lo ta mas fuerte den esaki, pasobra no por permiti e direccion aki y ta pidi por fabor pa trahadonan lanta para y para pa bo derecho. Sa cu tin situacion den casino. Sa cu e situacion di casino na Aruba ta dificil. Sa cu tin interesadonan pa cumpra e operacionnan pa tuma casinonan over, pero si na Aruba no discuti, no pone atencion riba kico kier cu e mundo di casino, e producto aki cu ta wordo bendi como parti di e producto turistico, si no discuti tuma un posicion kico kier pa traha hunto yega na algo concreto, e sector aki ta bay desaparece.

E no lo desaparece mesora, pero loke bin ta explotacion di trahado. Loke a pasa na Aura Casino ta di lamenta y eynan nos leynan a faya, nos Gobernantenan a faya y a permiti cu un compania te hasta a keda debe sumanan miyonario di belasting na Gobierno sin cu medida a wordo tuma. Si nos debe un paar di florin di belasting, medida ta bay riba nos y FTA ta lamenta esaki.

FTA ta exigi, ta demanda urgi di gobierno pa haci inspeccion y si ta na altura di desaroyonan, actua. Nos mester stima nos pais mas hopi. No por permiti pa esakinan pasa y cada bes ta haya cu un empresa ta den problema. Y no ta di awe pa mañan e ta bay den problema.

Tin otro casinonan tambe por ehempel na Orchid, CAOnan cu proposicionnan a wordo entrega pa hopi tempo despues di gana Referendum y keto bay no por yega na un acuerdo, pasobra situacion ta dificil. Asina bo tin diferente situacion den e sectornan cu no ta facil. Sigur FTA lo sigui bringa y ta kere cu conhuntamente por haci hopi mas. Por yega na solucionnan pasobra na final nos tur ta keda biba akinan y no por permiti cu e situacion social ta empeora, pasobra si e situacion social empeora, e ta un stap mas cerca di aumento di criminalidad, segun Dirksz. Y esey a mira, a denunci’e, tin varios aña cu a denunci’e na comercio, na dunado di trabao, na Gobierno, na politiconan, na fraccionnan den Parlamento, pero lamentablemente e direccion ta kedando mesun cos. Kisas lo a reduci algun caminda, pero por mira den e ultimo temponan aki, e ta pan di cada dia. Lamentablemente e ta asina.