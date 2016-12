FTA cu su resumen di aña pa 2016

Pa aña 2016 tabata tin hopi reto pa cual aki e presidente di FTA, Hubert Dirksz a splica en breve di e desaroyonan laboral.

El a comenta cu tin caminda cu dunadonan di trabao toch por discuti y negosha y toch yega na algo satisfactorio, resultado sea e situacion ta faborabel pa e compania of no. Pero por tin bon entendimento. No ta tur empresa esey tabata mesun cos. No ta na tur empresa e trahadonan ta haya e mesun trato. Tin varios compania cu no ta cumpli cu ley y esaki por a mira y a wordo denuncia na gobierno na varios ocasion. Ta spera no solamente di e companianan pa cumpli cu ley cu ta haci tambe cu otro companianan den e sector cu e companianan aki ta traha tambe por tin competencia husto. Pero tambe di parti di Gobierno cu tin mas inspeccion y cu tin multanan ta wordo duna, den caso cu tin infraccion. Tambe di parti di trahadonan mes cu ta wordo premiti of cu ta permiti pa forma parti di e ilegalidadnan cu ta afecta hopi biaha e trahado y su famia. Nan tambe mester lanta para pa haci denuncia y sali pa nan derecho den e caso aki. Si no tin sindicato, sigur di e miembronan di FTA, ta spera esey di nan. Ta pesey tin un ekipo di delegado cu ta wordo entrena tur aña pa haci e trabao miho posibel y cu e ekipo cu tin personal di FTA cu ta duna e servicio cu e trahado merece.

Pa menciona algun aspecto di sector hotelero, sa cu pa 2015 pa 2016 tabata tin duda con sector hotelero lo bay, con e ocupacion lo ta. Tambe tin companianan cu kier haci renobacionnan, tin cambio di doño, etc. Y tambe tin aspecto di all inclusive cu a wordo discuti. Loke ta keda hopi importante y kier menciona algun di e hotelnan cu all inclusive, cu semper a duna bon resultado. Di un otro banda, camindanan cu no tin all inclusive ta depende mas hopi riba ki calidad di mercadeo tin, ki airlift tin, na unda e mercado ta wordo explora, segun Dirksz.