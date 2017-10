FTA cu carta di protesta na Consulado di Venezuela

Den cuadro di un protesta internacional di sindicatonan na cual FTA di Aruba ta afilia, a haci entrega di un carta di protesta na Consulado di Venezuela diabierna mainta pa cual aki Sr. Hubert Dirks ta splica.

Na nivel di Latinoamerica, di Alternativa Democratico Sindical, cu ta e central America na cual FTA ta afilia na dje, a tuma un decision siman pasa, unda lo haci un protesta na embahada of consulado ariba e situacion na Venezuela. E situacion precario, e situacion caminda e sindicatonan ta denuncia na mundo kico ta e situacion na Venezuela. Di e falta di respet y violacion di ley, principalmente e situacion anti- democratico unda e situacion di e trahadonan ta decai cada dia. Diariamente tin miles di hende ta sali for di Venezuela. Hendenan studia, cu awo ta mustra cu no tin futuro na nan pais, pa lucha y biba pa menos.

malesanan manera tuberculosis, dyphteria, un cantidad di situacion cu ta biniendo padilanti y no tin remedi y nan no ta wordo atendi. Abandono cu ta responsabilidad di gobierno di scol pa e muchanan. E canasta basico, unda cu bo mester tin 14 salario di 17 dollar pa cumpra un canasta basico.

Persecucion di hende, cual ta un situacion hopi lamentabel, cual ta un violacion di democracia, pero tambe di e derecho humano. Pobresa extremo, hendenan ta fayece door di falta di atencion mediico. Un cantidad di situacion no corecto, no na su luga, cu ta wordo cometi pa e gobierno, cu ta haciendo malo y siendo un malhechor e no ta para pa su responsabilidad.

Tur esaki a wordo denuncia na nivel internacional. Di parti ILO a haci un yamada na Venezuela sin ningun contesta. Awo ta poniendo presion na nivel di Latino – America pa forsa un atencion pa e pueblo sali for di e situacion aki. E ta un situacion critico y lamentabel.

Actualmente tin protesta tumando luga na Colombia, tin protesta aki paar di dia na Brazil. Lo bay tin protestanan na diferente estado na diferente pais, diferente embahada na diferente region. E carta cu a entrega ta un carta comun, caminda tur e puntonan di preocupacion ta wordo entrega na e embahadanan, segun Sr. Hubert Dirksz, di FTA.

Na Venezuela tin un desempleo increiblemente grandi na Venezuela. Tin un caida di un situacion di bida increibel, pesey FTA conhuntamente cu tur e otro sindicatonan na America Latina, a dicidi di lanta para y haci esaki.