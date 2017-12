FTA a saca ganadonan di su rifa di Pasco

Diabierna 8 di December a tuma luga e acostumbrado rifa di Pasco di FTA, na sede di FTA den Bernhardstraat.

Ganadonan por pasa busca nan premio entrante dialuna, 11 di December pa 1 or di merdia. E premio ta un certificado pa cual lo por bay haci compras na Save A Lot. Pa reclama e premio, mester pasa personalmente y bin cu un medio di identificacion.

Ta haci apelacion na tur ganado pa tene cuenta cu lo siguiente:

E certificado ta balido solamente pa uza na Save A Lot

E certificado ta balido te cu 31 di Januari 2018

Si perde e certificado no por cumpra otro

Horario pa busca e certificado ta

Dialuna 11 di December 2017 for di 1 or y 30 di merdia te cu 4 or y 30 di atardi

– Desde diamars 12 December, 2017 te cu Diabierna 15 December, 2017 lo ta di 8 or y 30 di mainta pa 11 or y 30 di mainta y di 1 or y 30 di merdia pa 4 or y 30 di atardi.

– Siman di 18 December pa 22 December, 2017 for di 8 or y 30 di mainta te cu 11 or y 30 di mainta, y di 1 or y 30 di merdia pa 4 or y 30 di atardi

– Den e ultimo siman di 2017 lo ta di diaranson, 17 December pa diabierna 29 December, 2017 for di 8 or y 30 di mainta te cu 11 or y 30 di mainta.

– Entrante Januari 2018 por busca e premionan entrante diaranson 3 di Januari, 2018 te cu diabierna di 8 or y 30 di mainta, te cu 11 or y 30 di mainta y di 1 or y 30 di merdia te cu 4 or y 30 di atardi.

Directiva di FTA ta felicita ganadoann y ta desea tur su miembronan un bon fin di 2017 y un bon comienso di 2018.