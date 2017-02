Fructose ta aumenta e riesgo di enfermedadnan cardiovascular

MADRID, Spaña – Un ekipo internacional di cientifico a constata cu e tipo di sucu cu ta wordo consumi, y no solamente e cantidad, por determina e riesgo di padece enfermedadnan metabolico y cardiovascular, EFE a bisa.

E estudio a dirigidoor di Marta Alegret, di e Centro di Investigacion Biomedico na Red-Fisiopatologia di Obesidad y Nutricion di Salud Carlos III di Madrid a wordo realisa tambe pa cientificonan di e Instituto di Biomedicina di universidadnan di Barcelona y di Pacifico (Merca).

E investigacion, publica den American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology y efectua riba animalnan di laboratorio, demostra cu consumi fructose (na luga di glucose) ta mas perhudicial pa metabolismo y e sistema vascular.

Fructuose, un sucu simpel (monosacaride) cu ta abunda den fruta, ta un di e edulcorantenan mas uza pa e industria alimentaria: e ta barata di produci y ta endulsa hopi.

E ta uza como sucu simpel, como componente di sacarose (un mescla di glucose y fructose) of di e harabe di maishi moro.

Durante e estudio, e ekipo cientifico a uza djacanan hembra, cu ta mas sensibel cu e machonan na alteracionnan metabolico.

E djacanan a wordo dividi den dos grupo: durante dos luna y hunto na su dieet habitual di alimentonan solido, un grupo a tuma un complemento likido di glucose y e otro un complemento di fructose.

Na final, e estudio, e investigadonan a constata cu tabata tin diferencia den e aumento di e peso corporal, na nivel di trigliceride y e fisiologia vascular den animalnan studia.

Den e grupo di djaca cu a ricibi fructose, a observa tres cos: concentracion halto di trigliceride den plasma, nivelnan abao di un enzoma clave den oxidacion di acidonan graso -CPT1A- y aumento di e expresion di un proteina esencial -I’MTP- pa exporta trigliceride di higra pa e plasma den forma di lipoproteina intensidad hopi abao.

Tur esaki a hiba nos na pensa cu, di forma specifico, e fructose ta capaz di reduci e oxidacion di acidonan graso y incrementa e salida di trigliceride di higra den e plasma, y esey ta loke cu probablemente ta origina e hipertrigliceridemia, a puntualisa e coordinado di e estudio.

E trabao tambe a analisa e respuesta di e arteria aorta segun e complemento ingeri.

Den djacanan cu a ricibi glucose, e capacidad di e aorta na relaha tabata superior, mientras cu esunnan cu a tuma fructose tabata menor, den comparacion cu e grupo di control.

Asina, desde e punto di bista vascular, e fructose ta produci un efecto negativo na dificulta e corecto relahacion di e arteria, mientras cu glucose “ta incluso beneficioso,” segun Alegret.

Por ultimo, e estudio tambe a analisa e efectonan di ambos sucu riba un patologia concreto: e higra graso.

E grupo di djaca cu a consumi fructose a mustra marcadonan liga na alteracionnan hepatico y tambe un mayor aumento di peso corporal, ainda consumiendo menos caloria cu e otro djacanan.

“Despues di hopi aña, studiando e efectonan di fructose y su particular metabolismo, no ta sorprendente descubri cu tin efectonan cu no ta presenta otro sucunan similar como e glucose. Aunke ta parce cu e incremento di peso solamente ta relaciona cu e aumento di caloria consumi, nos sa cu tin otro factor,” Alegret a puntualisa.

En concreto, e incremento di peso di e higra cu solamente ta presenta den djacanan cu ta ricibi fructose y no glucose, “tambe por relaciona cu e acumulacion di e lipidonan den e organonan aki y influi den e peso corporal,” e investigado a conclui.

Fuente: El Universal