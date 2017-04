Frontera Venezuela-Colombia lo habri diadomingo

VENEZUELA/COLOMBIA – Un acuerdo entre e Gobierno di Colombia y Venezuela, lo permiti e retorno di vehiculonan cu a permanece para den cada pais tras di e ciere di e frontera, ordena na Augustus 2015 door di Nicolar Maduro.

For di 1’or di merdia pa 6’or di atardi, lo permiti e paso riba e brug internacional Francisco de Paula Santander.

Desde cu e minister di relacionnan exterior di Colombia a wordo informa, den e luna di October di 2016, pa directiva y conductornan di empresanan di transportadornan di carga y pasahero cerca di e presencia di vehiculonan di number di auto Venezolano riba teritorio Colombiano cu tabata tin mester di crusa pa por duna nan servicionan regularmente, e Canciyeria Colombiano, bao di coordinacion di autoridadnan di transporte a informa di e situacion na e Ministerio di Frontera di e Republica Bolivariana di Venezuela. Desde e tempo ey a cuminsa na solicita un espacio pa acorda bilateralmente un hornada di retorno di vehiculonan pa e pais di e matricula.

Presenta como ehempel e situacion informa pa e Expreso Bolivariano SA, Administracion Obrera y Linea de Transporte Frontera, e Canciyeria Colombiano, comprondiendo cu por tin mas vehiculo den dicho situacion y cu di igual manera por tin na Venezuela vehiculonan cu number di Auto na Colombia, e minister di frontera di e pais bisiña a splica, riba e necesidad di concerta bilateralmente e terminonan di un hornada di retorno, debidamente divulga y involucrando autoridadnan competente di ambos pais.

Den e ultimo dianan, e Canciyeria di Venezuela a responde na e yamado di e Gobierno Colombiano di resolve conhuntamente e situacion aki mediante un autorisacion di circulacion atrabes di e paso di e frontera di e Brug Internacional Francisco de Paula Santander.

E Canciyeria Colombiano y e Ministerio di Transporte ta haya positivo e acuerdo bilateral aki di habri e frontera pa permiti propietarionan di 19 automotor Venezolano cu a reporta di ta represa na Colombia, por pasa mescos cu e otronan cu ta bay bek cu nan auto na e pais unda nan tin nan number registra.

E vehiculonan stranhero por slai di Colombia, una bes cu nan demostra nan estado di legalidad di e auto y cu no ta involucra den incidente of reclama pa algun autoridad hudicial of di transito.

Autoridadnan competente di ambos pais lo ta realisando control di banda banda di e frontera pa e hornada aki wordo realisa cu garantianan pleno, total transparencia y sin costo algun pa e propietarionan cu ta desea di haci uzo di e oportunidad aki.

Ta importante tene na cuenta cu ta trata di un hornada cu lo cuminda diadomingo, dia 30 di April, desde dia 1 di merdia, ora Colombiano pa 6’or di atardi, ora local Colombiano.

