Franz Sydow: A menciona varios biaha cu kier bin cu un PPP pa un proyecto manera Isla di Oro

Franz Sydow ta representante di e proyecto di renobacion di Isla di Oro, Zoetry y e ta conta con ta bayendo cu ambientalistanan pa loke ta e proyecto aki.

El a menciona cu 3 aña pasa, prome cu a cuminsa cu e proyecto, a puntra nan kico ta nan preocupacion pa un tipo di resort manera Zoetry. Nan a duna un recomendacion, cual nan tin’e por escrito y a sigui e recomendacionnan aki manera nan guia. A sigui comunica tur loke nan a bin ta haci, incluyendo awo cu esaki a termina. A haci reunionnan previo, caminda cu a convoca e NGOnan. Hopi di nan a manifesta nan preocupacion. Otronan cu a duna nan sosten. Tin otronan cu ainda no a sali bin dilanti cu nan opinion. Sinembargo a invitanan pa nan participa na e proyecto aki, pa nan duna nan opinion. A menciona hopi biaha cu kier conforma un Public Private Partnership cu Gobierno y e ambientalistanan y e desaroyadornan pa asina bin cu un proyecto hopi bunita y sostenibel.

Sydow a sigui splica cu nan a haci un prome report cu un compania, kendenan den nan prome hayasgo a bisa cu e proyecto no solamente ta viable, pero cu lo ta un di miho e proyectonan den Caribe. A haya un prome reporte positivo. A bolbe haci un di dos consulta y a haci’e cu un compania importante pa haci estudionan ambiental y e resultadonan tabata cu tin cu haci algo. No solamente cu e proyecto ta sostenibel y viabel pa haci’e cu un tipo di resort asina, pero tin cu haci algo. A menciona cu e mangelnan ta den stress. E coralnan ta hopi di nan cu ta muriendo y kier yuda obviamente cu e proyecto aki pa por traha hunto pa recupera loke naturalesa ta dunando su avisonan.