Francia ta prohibi “free refill” di bebidanan cu sucu

PARIS, Francia – Francia ta prohibi desde awe e distribucion ilimita, sea gratuito of cu un prijs fiho, di bebidanan cu sucu of cu colorantenan sintentico den establecimentonan di e sector hotelero, educativo y di e restauracion, EFE a divulga.

E medida, publica diahuebs den e Boletin Oficial, ta encuadra dentro di “Ley di e modernisacion di e sistema sanitario” di e ehecutivo Frances promulga dia 26 di Januari di 2016, pa loke no ta supone un sorpresa pa e establecimentonan afecta.

E documento specifica como ehempel di bebidanan mara na un regulacion nobo na bebidanan aromatisa, sea gaseoso of no, e energeticonan of e concentradonan di fruta y/of berdura, semper cu e ta contene nivelnan halto di sucu.

E prohibicion ta concerni na profesionalnan di e restauracion, hosteleria y establecimentonan destina na e acogida, formacion y alohamento di menor.

Dentro di e perhudicadonan ta e establecimentonan cu ta ofrece e famoso “free refill”, loke ta inclui multinacionalnan grandi manera KFC, Quick of e cafetarianan di IKEA.

E disposicion ta busca pa preveni sobrepeso, obesidad y enfermedadnan relaciona cu e consumo eleva di sucu manera diabetes, specialmente entre hobennan y ta cumpli cu e recomendacionnan di e Organisacion Mundial di Salud (OMS).

E instituto Nacional di Salud y e Investigacion Medico na Francia (INSERM) publica na October un estudio cu ta afirma cu aproximadamente e mita di e poblacion Frances ta sufri di sobrepeso of ta obeso.

Fuente: El Universal