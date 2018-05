Fraccion di MEP: ““Claridad ariba mal informacion riba presupuesto di Parlamento”

Manera ta conoci siman pasa den Parlamento di Aruba a ser trata diferente presupuesto, incluyendo esun di Parlamento mes. E presupuesto ta pa duna un bista concreto ariba e maneho di Aruba su Parlamento pa e aña cu ta sigui. Despues di eleccion na september 2017 ta conoci pa comunidad di Aruba cu algun Parlamentario no a regresa den e Parlamento nobo (number 10), sinembargo segun ley e Parlamentarionan aki tin derecho pa ricibi locual ta wordo yama e ‘overbruggingsuitkering’. Esaki ta e 80% di e ultimo salario pa termino di un (1) aña. Si nos ta di acuerdo of no cu e procedura aki, ta keda prerogativo di cada ken, sinembargo Fraccion di MEP den Parlamento ta condena e echo cu ta mal uza informacion di e instituto aki pa crea polemica.

Inversionnan den Parlamento

Ta importante pa remarca cu Parlamento den su avance pa ta independiente lo tin di inverti den diferente aspecto pa por logra e avance aki, manera ta proponi pa hopi tempo caba. Un di nan sigur lo ta e inversion cu tin di tuma lugar pa e aparatonan audiovisual nobo, esaki ta e aparatonan cu ta hacie posibel pa e ciudadano y mundo henter por sigui reunionnan cu ta tuma luga den Parlamento y tambe ta yuda den proceso pa por graba y warda e informacion aki pa futuro uzo. E independisacion di Parlamento tambe lo tin su gastonan den su intento pa informa y educa comunidad ariba diferente aspecto cu ta trata e instituto sin menciona e asistencia y consehonan profesional cu esaki ta rekeri. E proceso ta uno di gran importancia pa e ‘Trias Politica’ di Aruba y tin di adkiri un grupo di trahadonan cu e conocemento necesario pa por realisa e meta aki. Ta un lastima cu ‘fake news’ kier manipula e tipo di informacionnan aki pa probecho politico di baho nivel. Nos fraccion di MEP ta condena e comportacion aki, y kier duna Pueblo e informacion corecto y na mes momento contribui na e crecemento y avance di Parlamento y Aruba en general.

Parlamento tambe ta na turno pa introduci un sistema nobo di siguridad pa asisti y mehora e siguridad di personal y bishitantenan di Parlamento. Tambe ta bon pa informa cu e parti mas patras na Parlamento cu ta den un estado cu mester un renobacion lo ricibi esaki.

Parlamentarionan cu no a regresa

For di e ultimo eleccion e Parlamentarionan cu no a regresa ta Sr. Mike Eman, Sr. Mervin Tromp, Sr. Jeffrey Kelly, Sra. Lorna Varlack, Sr. Norman Roos, Sra. Clariska Velasquez, Sr. Baba Herde, Sr. Donny Rasmijn, y Sr. Chris Dammers. Un gran parti di e presupuesto a bay na e ‘overbruggingsuitkering’ di e personanan aki. Pues pa ta den tur transparencia cu Pueblo e aumento di e presupuesto di Parlamento no ta pa Parlamentarionan actual, sino pa tur e gastonan, inversion y ‘overbruggingsuitkering’ di e parlamentarionan menciona.

E motibo cu nos Fraccion a dicidi pa contra aresta e ‘Fake News’ aki ta pa informa Pueblo debidamente pasobra ta Pueblo ta scoge su Parlamento. A pesar cu oposicion mes ta esunnan cu a cobra e ‘overbrugging’ aki, nan kier mal informa Pueblo pa crea confusion. Nos fraccion ta lamenta e actitud aki, como cu Parlamento ta un instituto serio y respeta. Su trahadonan ta dedica y ta produci grandemente pa Pais Aruba y no merece di ser trata di e forma aki.

