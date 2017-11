Fraccion di AVP presente na un exhibicion di arte na VNOA

E exhibicion di arte di e studiantenan di ‘Academy of Fine Arts and Design Aruba’ semper a conta cu presencia di fraccion di AVP, segun Sra. Jennifer Arends- Reyes. Arte ariba su mes ta sumamente interesante y mas ainda na momento cu cada obra tin un storia y un tecnica su tras. Tawata un anochi caminda cu diferente invitado por a disfruta di musica di steelpan y tambe tuma e oportunidad pa intercambia ideanan cu otro invitado. E studiantenan di Academy of Fine Arts and Design Aruba ta sumamente talentoso y tin careranan briyante nan dilanti, hopi di nan awe ta scoge pa sigui studia den exterior y no necesariamente na un universidad cu ta afilia na Rietveld, e director a splica cu dependiendo di e interes di cada studiante nan ta yuda nan pa nan defini un estudio cu tin corelacion cu locual nan a siña como base na Aruba pa sigui cosecha exito. E luga di e recepcion y exhibicion cu ta VNO (Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad) tin un balor simbolico mirando e lasonan cu tin entre Aruba y Hulanda como madre patria. Durante e gobernacion di AVP a percura pa diferente entidad y ramo tin partnernan strategico pa asina percura pa nos tin un base solido pa cualkier proyecto na beneficio di nos hobennan y pueblo en general. Na Aruba tin hopi talento tanto muchanan, hobenan y hende grandi caminda cu gobierno mester percura pa ofrece oportunidadnan positivo pa cada un por desaroya. Den e caso specifico aki ta toca Enseñansa, Arte y Diseño sra Arends-Reyes a termina bisando.