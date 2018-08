Fraccion di AVP lo sostene cobransa di pikimento di sushi na un prijs social

Lider di fraccion AVP, Sr. Marlon Sneek, ta splica cu AVP lo sostene cobransa di pikimento di sushi na un prijs social.

Segun Sr. Sneek, nan ta kere cu mester bin cu un forma di cobra husto. E no ta di acuerdo pa uza entrada di hende como cobransa. Por ehempel, porta tin hendenan pensiona den un cas y nan tin un yiu cu ainda ta biba cerca nan cu ta pone cu toch e grupo ey na luga di haya exoneracion, nan ta bay haya cu nan mester paga. Dus e forma con e Minister concerni kier haci’e no tabata cla. No sa con a yega na e sumanan ey, si a tene cuenta cu solamente e doño di cas of a tene cuenta tambe cu tur hende cu ta biba den e cas, kico ta e entrada cu nan ta trece, etc. Loke hopi hende a reclama, segun sr. Sneek, ta cu nan tin otro companianan cu ta haci servicio. Na prome instante, el a zona manera cu tur hende mester bay paga sin importa cu nan tin otro servicio. Esey ta e claridadnan cu nan ta pidi pa haya riba dje. Sr. Sneek ta splica cu na final di 2016 a bin cu un proyecto di Prosperidad Comparti y atrobe a fiha cu e grupo cu ta cay den minimumloners y pensionado. Pa nan e tarifa lo a bira 10 florin. Te na ultimo, na December 2016, esey tabata e decision cu Gobierno a tuma y present’e na Parlamento tambe.

Pero otro argumentonan ta mustra cu e realidad ta otro. Pa ocho aña largo no a bin cu un solucion pa Parkietenbos y awendia pueblo por mira e consecuencianan cu esaki a trece. Dies porciento so a paga. Porta e plan tabata bon pensa, pero nunca tabatin un ehecutacion, mirando e consecuencianan cu lo por tabatin. Y pa loke ta Dump mes, esaki lamentablemente nunca a conoce un plan pa baha e cantidad di desperdicio cu tin. Sr. Sneek ta reacciona riba esaki, bisando cu e decision di pagamento a wordo tuma den December 2016, dus den 2017 cu tabata aña di eleccion tabata e aña cu mester a paga. Na final di aña, esun cu no a paga, lo mester a manda su aanmaning. Pero Gobierno a cambia. Sr. Sneek ta agrega cu si tabatin un plan pa Parkietenbos y cu e Minister actual ta trahando cu plannan cu tabatin caba bou di e Gobierno anterior.

