Fortaleza Pa Famia, un revista dedica completamente na famia

Famia ta e compas di un pais. Famia ta e bendicion di un pais,e nucleo familiar ta lo mas precioso cu por exisiti. Nos famia ta importante pa nos tur, ta dificil biba sin famia, nos tur ta bini for di un famia, y union den famia ta algu cu no tin preis , e tin mas balor cu tur locual ta Plaka y tur Tesoro ta ofrece . Mundu a cuminsa cu Famia, famia ta importante pa Dios,y famia ta importante pa tur pais, union den Famia ta garantia di seguridad social y economico di un Pais.

Mount Horeb Ministries cu bista riba esaki ta presenta na e Pueblo di Aruba un revista nobo yama ‘’Fortaleza Pa Famia” , un revista di pueblo, pa grandi y chiki ricu y pober, completamente na Color y den 5 idioma, den cual henter nos isla por ricibi e mihor noticia positivo social y spiritual, pa bienestar di tur Famia riba nos isla.Famia riba nos isla mester di yudansa , pasobra tur educacion ta cuminsa na cas, cada biaha un famia kibra . Sociedad ta sufri, cada mucha cu no caba scol, ta bira un carga pa famia, cada matrimonio cu pasa den divorcio, ta debilita e nucleo familiar, cada famia kibra ta nifica un cierto porcentahe di aumento di criminalidad.Esaki ta un gran berdad cu nos no tin mester di ningun experto di afo pa bin splika nos, nos tur sa di unda e fout ta bini y na unda nos tin di cuminsa. Pesey nos a tuma e curashi di trece pa dilanti un organo informativo, cual nos ta confia Dios lo bira parti di tur famia aki na Aruba, y depues por alcansa otro islanan. Pero nos ta cuminsa na cas ( Aruba ) pasobra aki, riba e isla chikitu aki tin hopi trabao pa haci pa locual ta famia.

Nos ta ofrece oportunidad na tur hende of fundacion y institucion cu tin un articulo positivo, decente, cu ta eleva nos bida familiar, cu ta trece norma y balor bek den cada Hogar, cu ta toca bida , di otronan , cu ta pone hende bin bek riba e caminda di union den famia,den un palabra cu ta yena cas cu Felicidad.Tuma contacto cu nos na [email protected]

Nos ta ofrece oportunidad na tur esnan cu kier pone aviso den nos revista, no ta importa e tamanjo, of den forma di donacion kier sostene e revista pa tuma contacto cu nos na [email protected]

Si bo famia por scirbi y kier sostene un pagina no duda pa comunica esey cu nos.

Esaki ta e topiconan relevante di e revista ‘’Fortaleza Pa Famia’’, cual bo por scirbi na Papiamento, Spanjo, Ingles, Hulandes y Creol. Huntu nos ta un solo Famia.

*Curazon di Famia * Matrimonio* Nos Yiu * Respet * Moralidad * Nos Deber

* Seccion di Alabanza * Seccion di Palabra y Poder * Seccion Bo Por* Seccion di

Receta, Seccion di Salud * Seccion di Ehercicio * Seccion di Testimonio .* Bon conseho.

Pa tur informacion necesario por favor no duda ningun momento pa scirbi, pasobra nunca bon no sa si bo mensahe por trece cambio y bendicion den bida di otro perona of un famia. Scirbi nos awor aki mes na [email protected]