Forno di calki lo bira un proyecto pa drenta scolnan

Fundacion Rancho oficialmente lo cuminsa cu proyecto nobo den 2017 pa drenta scolnan cu e historia di e unico forno cu tin ainda den Caribe pa cual aki Sr. Clifford Rosa ta splica.

E proyecto aki lo cuminsa ya caba den Februari, y Sr. Rosa lo desea pa e muchanan cu ta trahando ariba e proyecto aki, keda cla pa 15 di Maart, pa asina 18 di Maart, saca e premio. Na mes momento, dia 18 di Maart, lo tin un careda di boto miniatura.

Sr. Rosa, di Fundacion Rancho, a splica cu nan ta trahando ariba e parti di conserva e parti crioyo. E idea di traha un workshop t’ey, y nan ta cla pa cuminsa. Fundacion ta wardando ariba cierto materialnan cu no ta obtenibel na Aruba, yega, pa asina cuminsa cu e workshop di trahamento di boto miniatura. Y asina dia 18 di Maart, nan lo tene nan prome careda di aña y asina sigui tambe cu actividadnan di boto miniatura.

Sin laga afo, dia 1 di April, lo cuminsa tambe cu e celebracion pa cu e 7 aña di existencia di e Fundacion. Luna di April lo bira un luna interesante, mirando cu desde prome di April caba kier cuminsa cu actividad na haf di Rancho pa asina start sali cu e celebracion di 7 aña di existencia. Asina aki lo fomenta actividadnan cu Fundacion tin, hunto cu UNESCO.

Pero pa dia 20 di April lo tin un celebracion mas grandi, pa e fecha cu e Fundacion a wordo funda, y sin laga afo tur loke ta bin despues, p.e. 27 di April. Pero pa clausura di April, pa conmemora e 7 añanan, Fundacion lo bin cu un buki, cual lo wordo introduci na Biblioteca Nacional. E buki aki a wordo skirbi door di Xiomara Frans- Muller, cu ta un di e yiunan di e legendario boxdo, Sugar Boy Nando.

Pa Sr. Clifford Rosa, di Fundacion Rancho, esaki ta algo hopi importante, ya cu no solamente ta fomenta cultura y historia, pa Rancho pero tambe pa loke tin di haber cu personanan cu a biba den area di Rancho. For di e yiunan, por a compronde cu nan a nace na Aruba y a biba den Emmastraat. Lo pone atencion riba e parti di Boxeo., ya cu e ta un manera pa pone un challenge pa e hobennan di bario pa wak si por saca un of dos boxdo di Rancho cu por wordo yuda den nan desaroyo.