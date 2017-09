Formulario pa yena resultado di eleccion ya caba ta disponibel

Yenamento di resultado di eleccion riba formulario, ya ta un tradicion hopi gusta riba anochi di eleccion. Servicio Informativo di Gobierno (Bureau Voorlichting – BUVO) kier informa pueblo cu riba website oficial di gobierno www.overheid.aw, www.gobierno.aw y www.government.aw por download e formulario digital den Excel p’asina por yena e resultado di eleccion. E Excel sheet aki ta contene formulanan cu ta calcula e total voto valido pa urna y pa partido, kiesdeler, cantidad di asiento pa partido y cantidad di restzetels. Tambe por download e EXCEL sheet menciona na color of preto cu blanco y yen’e manualmente y nan ta obtenibel den formato A3 of A4.

Despues di deposita nan voto, pueblo por sinta den comodidad den nan hogar, hunto cu familia y/of amigo, sigui e eleccion y yena e resultadonan asina cu nan drenta.

Manera menciona anteriormente por hay’e formulario riba www.overheid.aw.

Por click riba Bestuur & organisatie – Staten – Verkiezingen – Verkiezingen 2017 – Verkiezingsavond

Url: http://www.overheid.aw/bestuur-organisatie/verkiezingsavond-2017_46127/

Por hay’e tambe riba www.gobierno.aw.

Gobernacion – Parlamento – Eleccion – Eleccion 2017 – Anochi di eleccion

Url: http://www.overheid.aw/gobernacion/anochi-di-eleccion-2017_46217/

Por download e tambe for di www.government.aw.

Governance and administration – Parliament – Election – Election 2017 – Election night

Url: http://www.overheid.aw/governance-administration/election-evening-2017_46220/

Den e carousel riba homepage di e tres websitenan oficial di gobierno ariba menciona tambe por haya e paginanan aki, cu ta Verkiezingen 2017 – Eleccion 2017 y Election 2017.

BUVO kier gradeci Directie Informatievoorziening en Automatisering (DIA), cu ta e encarga cu maneho tecnico di website di gobierno, pa a traha formulario Excel hopi util aki.