Formado ta pidi pa comercio keda trankil paso lo trece un alivio pa nan

Aruba tin un gobierno di coalicion, un coalicion amplio cu lo traha na beneficio di dje. Pero comerciantenan no sa kico pa haci, si mester inverti of no inverti, of mester warda gobierno nobo, si ta bin medida of no. Vooral den comercio pa cual Sra. Formado ta pidi pa nan keda trankil.

No por premira kico ta bay sosode, mirando cu mester haci ainda un quickscan pa tin un miho bista kico e situacion ta. A haya hopi informacion di Directie Financien y e informacion cu nan ta hayando ta cu e situacion en berdad ta dificil. Pero e meta principal, drentando gobierno no ta pa caba cu comercio mas ainda of bin cu mas medida. E meta ta pa zorg pa comercio local, agilisa tur loke ta stroba comercio local di ta exitoso. E burocracia, e cuenta bancario, tur e bottleneck cu e comercio local ta experenciando, e insiguridad cu e tiendanan ta sinti, cu nan mes mester pone placa pa garantisa nan siguridad. Esakinan ta cosnan cu lo mester bay traha ariba nan ariba termino corto. Comercio lo haya su atencion a termino corto y na un forma structural y responsabel ta bay atende cu e retonan. Lo zorg pa e comercio local draai bon, genera e desaroyo economico cu ta genera mas placa ariba su mes. Esey ta duna oportunidad tambe pa atrae inversionistanan nobo.

Si comercio local ta stagna, niun inversionista di afo no ta bin inverti den bo pais, si nan ta wak con bo mes pais ta tratabo. Esaki ta cosnan cu ta bay man den man cu otro, irrespecto con malo e situacion financiero ta. Den e ultimo dianan, durante reunionnan cu algun sindicato, cu e problemanan financiero ta asina grandi, cu e ta sinti cu e tin un huma grandi dilanti di dje, cu no por wak mas aleu di dje, cu manera cu esey ta unico problema cu tin. Ta pidi mas espacio pa atende cu e problema financiero, pa despues bay ariba e decisionnan ariba termino mas largo. Pero un di e cosnan cu ta cana man den man den atende e tema financiero ta pa zorg pa comercio y ohala e fin di aña aki, pro wak e cayanan yen, door cu nos hendenan ta sinti e confiansa y e speransa y asina cuminsa inverti mas, gasta mas y asina cuminsa sinti e cambio tambe.

Mas aleu Sra. Formado a bisa cu preocupacion ta bon, ya cu e ta un muestra di ta cauteloso. Pero nan tin e compromiso di traha pa soluciona e problemanan y trece e trankilidad bek. Ohala nan logra y hunto cu nan, nan logr’e tambe.

E problema financiero ta un problema serio, ya cu nan ta wordo acerca door di comerciantenan tambe tur ora. Un banda ta bon cu nan ta realisa cu e situacion no ta facil, pero ohala cu nan por drenta hunto cu nan pa drenta di biaha y trece alivio.

Pa loke ta gobierno di Reino, na momento cu Sra. Wever- Croes a haya e opdracht pa forma un gobierno, ainda gobierno di Hulanda tabata den proceso di forma nan gobierno, pero aworaki te ainda no tin contacto cu Hulanda.