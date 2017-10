Formado ta cuminsa cu proceso di forma gobierno

Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, formado di gobierno hunto cu e lidernan di POR y ReD, a bin hunto den un conferencia di prensa pa asina duna mas informacion ariba e proceso di formacion di gobierno.

Encargo di Formacion a wordo ricibi di Gobernador y den cuadro di e encargo aki lo bay cuminsa e diferente reunionnan. Sra. Wever- Croes a haya e instruccion pa purba di yega na un gobierno di coalicion, entre partidonan MEP, POR y ReD. Esey ta e trabaonan cu lo bay cuminsa cun’e dialuna.

Ultimo dianan tabata tin rumornan of informacion ta circula tocante di diferente aspecto di gobernacion, te cu e forma un gobierno, cu diferente ministernan. Sra. Formado a nenga tur e rumornan aki.

Lo bay papia tocante e puntonan general, pa un programa di gobernacion. E acuerdo lo ta un acuerdo di formacion. Despues lo bay traha riba un acuerdo di gobernacion, y ora cu esaki ta defini, cual ta e liñanan general, e ora lo bay na programa di gobernacion mes. Na e momento ey no ta ni papia di reparticion di cartera, ni cuanto minister y cuanto hende a rabia. Ta importante pa tuma Na final di dia ta busca coalicion y esaki kiermen cu no ta un solo partido tin tur e carteranan pa goberna cun’e. Esey ta haci importante pa si bo partido no tin un minister cu ta atend’e cun’e, cu bo vision y bo puntonan cu bo a bay campaña ta den e acuerdo. Ta tuma tur e tempo pa haya otro, pa yega na palabracionnan hopi concreto pa brinda Aruba un gobierno stabiel. Aruba no ta custumbra cu’n coalicion, despues di cuater mandato di un solo partido. Ta cosnan cu tur hende mester custumbra cun’e.

Compromiso ta pa duna Aruba un gobierno stabiel y pa esaki mester yega na palabracionnan adelanta. Ora cu caba cu e programa, e ora ta papia di reparticion di cartera. Y despues e partidonan ta bay bek den nan seno, unda cu nan lo presenta candidato pa minister, pa cuminsa cu e proceso di screening. Esaki ta e procedura. Unabes cu e resultado di screening drenta, e ora lo pasa e raportahe pa gobernador y ohala por bisa gobernador cu nan tin un gobierno cu base amplio, manera cu el a pidi y cu e proceso di screening tambe a tuma luga.

Banda di e parti di negociacion cu partidonan y e parti di negociacion cu e partidonan, el a haya peticion pa reuni cu diferente gremionan, departamentonan di gobierno, sector priva, instancianan social y caritativo. Lo bay tene cuenta cu esunnan cu gobernador y informador a reuni caba cu nan, y lo traha un lista y invita otro instancianan pa reuni cu nan tambe. Lo ta dos trayectorio pareu y pisa, pero e atencion ta awo pa forma gobierno. Lo tene prensa na altura lo maximo cu ta posibel, pero tambe ta pidi prensa e espacio pa forma e gobierno.

Sra. Evelyn Wever- Croes a reuni cu varios persona cu a forma parti di un gobierno di coalicion den pasado y lo tin tur confiansa cu e ta bay bon. Tur hende lo focus 27 di october, caminda cu parlamento nobo lo wordo huramenta y lo tin un gobierno nobo tambe.

Den fin di siman a cuminsa cu e trabaonan preparativo, pa prepara gobierno, buscando conseho y trahando riba e team cu lo asisti Sra. Formado den esaki.

Lo bay cuminsa cu diferente tema, pero lo cuminsa cu e tema financiero. Lo reuni cu CBA , Financien, y tur gremionan pa cu esaki. No tin nada concreto ainda. Dialuna lo cuminsa cu esaki, pero lo pone prensa na altura di tur e reunionnan aki. Preferencia pa un cartera no ta riba programa awo, lo papia ariba e acuerdo di gobernacion prome. Tur partido lo tin cierto preferencia pa cierto carteranan, pero esey lo bin despues.

E acuerdonan cu yega na firma, ta acuerdo cu cada un cu ta sinti nan confortabel cun’e. Tur hende mester sinti su mes confortabel cu e acuerdo. Nan ta representa un grupo di hende cu a pone nan confiansa den nan, pero e dia di mañan lo representa Aruba en general.

Lo bay prome ariba e acuerdo di formacion y despues ta bay ariba e programa di gobernacion. No ta bay hala for di e punto di bista di 7 minister. Pero ora ta trata di coalicion, mester pone awa den biña, caminda cu un posicion di terkedad no ta yuda. Na final di dia, no ta e programa cu MEP, POR of RED a bay cun’e campaña.

Den MEP mes, lider ta den constante contacto cu partijraad y e man drechi di partido MEP ta esunnan cu lo bay negocia pa MEP. No tin presion of problema den MEP.

Formador a bisa cu tin hende eyfo no kier pa bin un gobierno nobo y ta hopi intento tin pa kibra e posibel formacion di gobierno.