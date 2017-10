Formado a confirma cu lo no bay legalisa e uzo di cannabis

Despues cu Formado, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a sali for di su reunion di custumber cu S.E. Gobernador di Aruba, a puntr’e con a para cu e temanan cu ta pendiente, cual ta cannabis, edad di pension di baha di 64 pa 60 , Aruparking. Formado ta splica mas ariba esakinan.

Lo bay over na legalisa e uzo medicinal di Cannabis, y awo ta mirando pa pone esaki den e programa. Den e cuadro ey, ReD a indica recreacional e ta dispuesto pa lag’e un banda awo. Pa ReD e ta keda un issue, cu ta legalisa uzo recreacional di cannabis recreacional, pero p’awo e ta lag’e bay, ya cu no tur partido ta di acuerdo cun’e.

Formado a sigui bisa cu pa loke ta Aruparking, a yega na e palabracion cu lo bay institui e palabracion cu lo bay haci un investigacion y bin bek cu’n proposicion. Tur tres partido tin diferente opinion ariba esaki. Loke cu MEP a propone pa evalua caminda cu el a haci mas dolor, ta pa elimina e parkeermeternan mas leu. El a menciona cu por ehempel ta bay saca un potret, y ta esey so bo a bin haci, bo a paga bo florin pa algo cu no a dura nada. Pero si ta bay cana den Centro y ta bay tarda, ta paga un poco mas leu, bo no tin nodi di paga. Esey no cay den mal tera cerca POR tampoco. Pero lo haci un investigacion pa cu esaki.

Sra. Formado a bisa cu tin diferente manera pa yega na otro. Teoreticamente tin un punto, unda cu t a bisa cu e gabinete no ta bay atende e problematica aki, pero ta laga Parlamento deal cun’e. Tin diferente manera pa atende cu esaki, segun Formado, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes.