Formacion Social ta un programa cu mester perdura

E hobennan cu ta wordo selecciona pa drenta e programa Formacion Social ta haya tur tipo di ayudo pa pone nan mente den un direccion pa avansa den bida. No solamente ta traha riba nan disciplina y educacion, pero tambe nan caracter. E organisacion Teen Challenge Foundation bou guia di Freddy Biesum, pa algun aña caba, ta traha estrechamente cu e programa Formacion Social pa duna e hobennan tools pa formacion di nan caracter. Nan ta pasa den un curso di 8 siman y durante 3 ora pa siman ta combersa cu e hobennan den grupo of invidual riba e parti moral, balornan y kico nan por haci pa controla nan emocionnan (nan rabia).

Pa trata cu e hobennan, Biesum a splica, ta un reto pasobra cada hoben tin un otro caracter, pero mayoria ta compronde den e curso cu mester tin principio y balornan cu nan mester mantene nan mes na nan. “Nos ta siña nan con pa pone den practica. Por ehempel nos ta siña nan pa ta honesto cu tur hende, cu si bo coy algo di un persona bo tin cu entreg’e bek. Si a gaña, mester corda cu mester papia berdad. Pa nan tur e ta un reto y mester siña cu rabia ta un emocion cu por pone cay den un actitud negativo.” Apesar di tur e retonan, Biesum ta sinti cu cada siman cu e hobennan presenta ta mira un progreso den mayoria di nan.

E hobennan mester compronde cu na final, ora nan cuminsa traha of sigui un estudio, despues di Formacion Social, nan mester cuminsa e etapa nobo aki di nan bida cu un actitud bon y positivo y no cu e caracter di prome. “Di e forma aki pa bo logra ta exitoso den bida,” Biesum a splica.

E organisacion Teen Challenge Foundation ta haya Formacion Social un programa excelente y cu mester keda existi pa semper . “E ta un programa den cual hobennan cu kisas ta “drop out”, cu pa un motibo of otro no por a finalisa nan estudio, ta haya un oportunidad nobo. E ta bon pa mayornan encurasha nan yiunan pa sigui e trayecto y hopi di esnan cu a gradua ta fruto cu SVT a cosecha, trahando of siguiendo nan estudio.”

E programa Formacion Social ta un iniciativa di Prome Minister Mike Eman, cu a haya apoyo di Ministerio di Defensa di Hulanda. Awendia e programa ta wordo carga completamente door di Gobierno di Aruba.