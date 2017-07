Formacion Social ta un di dos chens pa hoben Jerome

Recuperando su rosea ainda despues di a completa e examen fisico pisa na final di e fase militar, e hoben Jerome Johnson ta masha consciente di kico e programa SVT Formacion Social ta nifica p’e. Tabata duro en berdad, pero awo e tin e asina yama ‘Deadpoint’ tras di lomba. “Tur cos den bida bo mester duna bo best; hende ta yuda bo pero bo mester duna di bo parti tambe,” el a bisa reflexionando.

E hoben di 20 aña semper tabata e deseo di bira un koki y esey ta su proximo obhetivo un bes cu e finalisa su trayecto di Formacion Social. E no ta bacila pa confesa bo cu e ta haciendo tur esaki pa su mes, pero tambe pa e personanan special cu ta ward’e na cas y cu ta depende di riba dje. Un tempo el a cay cera, pero Formacion Social ta su di dos chens. Johnson: “Pesey nan mester sigui mas cu e programa di SVT, no mester stop pasobra ta kita chens di hoben pa drecha nan bida. Tin hopi hende cu kier drecha nan bida, pero no ta haya chens pa hacie y SVT ta duna nan e chens ey.”

Jerome ta conta cu el a siña hopi cos, entre nan con pa anda mas miho cu hende y con pa ta mas responsabel. “Antes ora bo mester lanta pa bay scol, bo no kier bay of ta lanta laat, awo mi ta lanta na ora, drecha mi cosnan y laga tur cos na ordo tur netjes,”e ta splica bisando cu esaki ta lag’e sinti miho y esey ta un cambio cu e ta ripara den su mes y otronan tambe ta tuma nota. Johnson, kende un tempo tabata cera, awendia ta haya elogio y motivacion for di su famia y conocirnan, pero tambe di su bisiñanan den Village.

E ta forma parti di Grupo 11 hunto cu, pa casualidad, otro 11 hoben. E ta reconoce cu na comienso tin hopi zundramento, pero despues ta ripara cu ta pa nan mesun bon. “Mas nan zundra, mas bo ta mehora paso bo ta purba tur cos pa nan no keda riba bo y asina bo ta drecha bo mes y bira miho.” Awendia na tur ta bon amigo cu otro y tambe sa bin hunto ora cu nan ta pafo di entrenamento. E tipo di amigo cu e tin awendia tambe ta hopi diferente cu antes.

E ta invita otro hobennan cu ainda tin duda pa no pensa mas y tuma e stap. Den su experiencia el a siña cu e curpa por 30% mas di loke e celebro ta pensa, esey kier men cu ora bo ta pensa cu bo no por mas, bo por 30% miho. “Nunca duda den bo mes, semper duna di bo parti, pusha pusha y pusha y bo ta logra loke bo kier. Mi ta sinti mi basta bon, despues di tur tempo mi ta ripara cu e tabata bal; loke mi a traha p’e ta bal. Mi ta sinti sastisfecho cu loke mi a haci.”

Pa mas informacion tocante e programa aki di Ministerio di Asuntonan General, por acudi na oficina di SVT na Marinierskazerne, yama na 522-5352, of bishita e pagina di Facebook: Formacion Social SVT caminda por wak hopi potret y video di e diferente fasenan di e trayecto. SVT su siguiente grupo di hoben pa rehabilita ta cuminsa den luna di Februari 2018, pero for di awo caba ta registrando posibel participantenan.