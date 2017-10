Forma un gobierno di 7 minister ta e reto mas grandi pa Formador mr. Evelyn Wever

Pa Evelyn Wever- Croes ta gradici S.E. Gobernador di Aruba pa a nombra su persona como formador di e proximo gobierno.

Como formado e tin dos tarea grandi: uno ta negocia cu partidonan POR y RED, pa yega na un coalicion di e tres partidonan. Esey nan ta bay haci door di prome, yega na acuerdo ariba e contenido ariba e programa di gobernacion pa despues bay over na reparticion di cartera. Por ultimo, e partidonan lo apunta e candidatonan pa bira minister riba e carteranan acorda pa yega na e procedura di screening. Esey basicamente ta e trabao di formado. Di otro banda, como formado lo mester reuni cu varios departamento di gobierno, stakeholder, gremio, sector priva, clero, sindicatonan. Eseynan ta e otro parti di e trabaonan. Tur esaki ta bay cuminsa dialuna. Diabierna ainda Sra. Wever- Croes ta den preparativonan pa cuminsa cu reunionnan pa dialuna.

Meta di e partidonan ta pa keda cla pa 27 di October, asina Aruba lo tin un gobierno pareu cu e parlamento nobo sinta y asina e gobierno nobo lo huramenta mesora despues. Segun Formado, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes e reunionnan lo reparti den e trabaonan cu mester haci pa negocacionnan pa un gobierno. Algun hora di dia ta bay pa na e negociacionnan y paar di hora pa dia ta bay na reunionnan. Teoreticamente, e reunionnan di stakeholder lo por wordo haci despues di cu e gobierno wordo huramenta. Ya cu e ora ya e minister pa cada departamento ta conoci, cu lo por delinea su maneho y asina reuni cu diferente di e stakeholdernan.

Pa Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, ta un cargo hopi special y cu sentimento, e ta un momento hopi emocional. Como hende muhe, su meta den politica ta pa mustra cu e hende muhe por tambe. Kico cu e muhe propone su mes e por haci’e mesun bon, hera mas miho. Ta momento tambe pa Aruba ta locual cu nos tin mester, segun Sra. Wever- Croes.

Riba e pregunta si e ta hay’e un peso extra den e caso aki, of si el a custuma di ta lider di su partido, sra. Evelyn Wever- Croes a bisa di prome el a custuma di ta lider na su cas, despues lider na su trabao, lider despues di su partido. Pero esaki ta algo cu e no ta custuma cun’e, ya cu e ta na un nivel hopi mas halto. E cargo aki ta trece cun’e hopi mas responsabilidad, un responsabilididad pa purba yena un coalicion, despues di 20 aña desde cu Aruba a conoce un gobierno di coalicion. Pero Sra. mr. Evelyn Wever- Croes ta confia cu tur cos lo bay bon.

E prome contactonan inoficial cu su persona tabata tin cu lidernan di POR y RED, ta mira cu e seriedad t’ey y consciente cu esaki ta un responsabilidad cu pueblo a pone ariba nan. E no ta algo cu por wordo neglisha. E ta un responsabilidad cu mester wordo carga cu tur seriedad. Tambe e determinacion di yega un bon gobierno pa Aruba y traha pa Aruba t’ey den tur tres partido. Esaki ta duna Sra. Wever- Croes tur e confiansa cu lo sali di esaki tambe.

Tur partido den e proceso aki sinti nan mes identifica den e acuerdonan cu yega na dje. Pasobra na fin di dia loke kier logra ta pa yega na un gobierno stabiel. Aruba tin retonan grandi su dilanti y p’esey prome cu yega na un acuerdo, pa papia over di cosnan cu ta trece diferencia, pa evita cu esaki rementa ariba nan na caminda. Den liñanan grandi, tur ta ariba e mesun liña di pensamento. Si nan tabata diferencia grandi di otro, nan lo no ta papiando segun Sra. mr. Evelyn Wever- Croes,. E meta principal di e negociacionnan ta pa yega na palabracionnan importante, pa brinda Aruba un gobierno stabiel.

E reaccionnan di e gobierno demisionario ta reaccionnan hopi baho di lo normal, pero esaki lo no stroba e proceso actual. Ta importante pa sa ki bo oponente ta bezig, cu ki nivel di politica nan ta bezig. Pero Aruba mester un politica di nivel y di solucion., un politica di union. Mustra Aruba cu por uni ora di cosnan importante pa Aruba. Den cuadro di esey no por duna mucho atencion na e politica di desesperacion y un politica bieu. Tene cuenta cun’e, no por descarta e realidad cu nos ta biba aden. Aruba a pidi pa un cambio, pa un solucion pa ciudadanonan.

Pa loke ta e tema di e cantidad di ministernan, MEP ta keda para ariba 7 minister. Unico diferencia ta cu MEP no ta su so, nan ta bay ta den un coalicion. Un biaha mas, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes ta enfatisa cu durante e negociacionnan e punto di salida ta mescos, esta di 7 minister.